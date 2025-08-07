"Me robaron la camioneta que quería vender": la denuncia de un docente salteño contra un supuesto intermediario

Alberto Brizuela, un docente de 52 años residente en barrio Docente Sur, denunció en sede policial haber sido víctima de una presunta estafa luego de entregar su camioneta Ford Ranger modelo 1999 patente CPG067 color gris oscuro a un hombre que se ofreció como intermediario para venderla. El hecho ocurrió el sábado 2 de agosto y fue formalizado ante la Fiscalía Penal N°3 al día siguiente.

Según consta en la denuncia policial y en declaraciones brindadas a El Tribuno, Brizuela conoció al sospechoso de 36 años, meses atrás, cuando se presentó como sacabollos para reparar el auto de su esposa. A partir de ese primer contacto, surgió una relación de confianza que desembocó en la entrega voluntaria del vehículo, que se encontraba estacionado en la casa de un hermano, a una cuadra de la suya.

“Me robaron la camioneta que quería vender. Este señor Jorge Enrique Palma me dijo que ahora se dedicaba a ofrecer autos a compradores, que tenía contactos. Le creí. Incluso llevó un supuesto interesado a ver la camioneta”, relató Brizuela. Días después, contó que el acusado insistió en llevar la Ranger a su casa para lavarla, colocarle una banda negra y mejorar su aspecto de cara a una posible venta. “Me dijo que así podría sacarle unos pesos más. Le dije que yo no tenía ningún problema. El sábado fui con mi hermano y se la dejamos. Nunca más volvió”, agregó.

El docente explicó que tras dejar el vehículo en manos del supuesto intermediario, comenzó a recibir excusas y mensajes confusos. “Me decía que había ido a FADUA con un mecánico, que ya venía... pero no apareció más. Fui a su casa, hablé con la madre y la pareja, pero él nunca volvió. La madre me dijo: “A veces toma”, y me pidieron por favor que esperara, que ya iba a aparecer. Al otro día, el domingo, cuando fui de nuevo, la madre y la pareja de este señor, me dijeron que no era la primera vez que lo hacía, que ya había dejado otro auto abandonado en Jujuy”, contó.

Brizuela decidió entonces radicar la denuncia por “retención indebida”, figura bajo la cual intervino la Fiscalía Penal N°3. En el relato policial se consigna que la camioneta fue entregada el 2 de agosto en el domicilio del acusado, ubicado en barrio Ampliación Los Ceibos, y que hasta el momento no fue devuelta.

A raíz de lo ocurrido, Brizuela realizó averiguaciones por cuenta propia y viajó con su esposa a Monterrico, provincia de Jujuy, donde sabe que vive una hermana del sospechoso, sin obtener resultados. También halló en redes sociales una publicación de otro hombre que habría sufrido una situación similar con Palma y logró recuperar su vehículo luego de más de un mes.

“Yo compré esa camioneta con mi papá para mi hijo, Nahuel. Estaba bien, solo había que hacerle la revisión técnica y tenía un problema menor en la bomba de agua. Mi intención era venderla junto con mi auto para poder comprar otro. Pero por confiado me pasó esto. Solo espero que alguien la vea y la podamos recuperar”, expresó el docente con resignación.

Cualquier información llamar al 911 o al celular 387-5207761.



