8 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Elecciones legislativas 2025
Salteños por el Mundo
quiropraxia
El mercado en tu barrio
Suba de combustibles en Salta
portal del león
San Antonio de los Cobres
feria holística
Rescate en San Lorenzo
DÓLAR OFICIAL

$1340.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
Rescate en San Lorenzo

Rescate en el cerro La Cruz: una salida de trekking terminó con un esguince grave y un operativo de emergencia

Una mujer de 34 años sufrió un esguince severo de tobillo mientras realizaba trekking junto a su pareja en el cerro La Cruz, en San Lorenzo. SAMEC, Policía de Salta y Bomberos Voluntarios montaron un operativo para evacuarla de la zona montañosa.
Viernes, 08 de agosto de 2025 10:10
Una mujer de 34 años fue rescatada del Cerro La Cruz en San Lorenzo luego de sufrir un esguince servero de tobillo.
En la tarde del jueves, una actividad recreativa en el cerro La Cruz de San Lorenzo terminó con un operativo de rescate que involucró a varias fuerzas. Una pareja había salido a realizar trekking por los senderos de la zona cuando, en pleno recorrido, la mujer sufrió un esguince grave de tobillo que le impidió continuar el trayecto diseñado.

Ante la imposibilidad de avanzar por sus propios medios, su pareja pidió auxilio a través del Sistema de Emergencias 911. La respuesta fue inmediata: se activó un dispositivo conjunto que incluyó a personal del SAMEC, efectivos de la Policía de Salta y Bomberos Voluntarios.

Los rescatistas debieron ingresar a pie hasta el punto donde se encontraba la mujer, en un sector de difícil acceso. Tras inmovilizar la pierna afectada, fue trasladada cuidadosamente en una camilla especial por la zona montañosa hasta llegar a un área segura, donde aguardaba una ambulancia del SAMEC.

Finalmente, la víctima, de 34 años, fue derivada para recibir atención médica y confirmar el diagnóstico de esguince severo de tobillo. El operativo, que se desarrolló en coordinación entre todas las fuerzas intervinientes, evitó complicaciones mayores y permitió que la mujer fuera asistida de manera rápida y segura.

