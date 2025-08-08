Rescate en el cerro La Cruz: una salida de trekking terminó con un esguince grave y un operativo de emergencia

En la tarde del jueves, una actividad recreativa en el cerro La Cruz de San Lorenzo terminó con un operativo de rescate que involucró a varias fuerzas. Una pareja había salido a realizar trekking por los senderos de la zona cuando, en pleno recorrido, la mujer sufrió un esguince grave de tobillo que le impidió continuar el trayecto diseñado.

Ante la imposibilidad de avanzar por sus propios medios, su pareja pidió auxilio a través del Sistema de Emergencias 911. La respuesta fue inmediata: se activó un dispositivo conjunto que incluyó a personal del SAMEC, efectivos de la Policía de Salta y Bomberos Voluntarios.

Los rescatistas debieron ingresar a pie hasta el punto donde se encontraba la mujer, en un sector de difícil acceso. Tras inmovilizar la pierna afectada, fue trasladada cuidadosamente en una camilla especial por la zona montañosa hasta llegar a un área segura, donde aguardaba una ambulancia del SAMEC.

Finalmente, la víctima, de 34 años, fue derivada para recibir atención médica y confirmar el diagnóstico de esguince severo de tobillo. El operativo, que se desarrolló en coordinación entre todas las fuerzas intervinientes, evitó complicaciones mayores y permitió que la mujer fuera asistida de manera rápida y segura.