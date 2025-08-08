¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

8 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Espectáculos

Marcos Ginocchio se recibió de abogado

Viernes, 08 de agosto de 2025 11:18
Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2023, cosechó los frutos de años de esfuerzo y este jueves fue su entrega de diplomas. El modelo se consagró como abogado recibido de la Universidad Nacional de Salta (UNSA). 

 

 

 

En las imágenes que circularon de la ceremonia, se puede ver la emoción del ex "hermanito" al recibir el diploma entregado por los jefes de cátedra de su universidad, mirando hacia al cielo y agradeciendo a Dios por el momento. 

“Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes”, escribió Ginocchio en sus redes sociales, dándole fin a esta etapa. 

El momento captado por las cámaras se viralizó en redes sociales y sus fanáticas lo llenaron de elogios y felicitaciones. 

