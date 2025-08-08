¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

8 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Paro docente
caso julieta prandi
Salta
violencia de género
Dólar blue en Salta
El clima en Salta
Gustavo Sáenz
DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

Salta

Gustavo Sáenz: “Hoy el superávit fiscal lo están pagando los jubilados y los discapacitados. Y ellos no son casta”

El gobernador de Salta propuso cortar beneficios a extranjeros no residentes para fortalecer el sistema previsional.  
Viernes, 08 de agosto de 2025 18:36
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, propuso revisar con urgencia el uso de recursos públicos que se destinan a extranjeros no residentes, como parte de una estrategia para recomponer el sistema previsional y atender sectores vulnerables como jubilados y personas con discapacidad.
El mandatario señaló que el equilibrio fiscal no puede sostenerse a costa de quienes menos tienen: “Hoy el superávit fiscal lo están pagando los jubilados y los discapacitados. Y ellos no son casta”.

Planteó que todos los gobiernos —pasados y presentes— han fallado en resolver esta crisis: “Demagogia es hablar de los jubilados sin decir de dónde va a salir la plata. Yo lo digo: hay que terminar con los beneficios sociales a extranjeros que no viven en la Argentina. Esa plata debe ir a nuestros adultos mayores y a quienes verdaderamente lo necesitan”.

Según explicó, existen zonas fronterizas donde personas extranjeras inventan domicilios para acceder a asignaciones y servicios de salud gratuitos, generando un gasto insostenible para el Estado: esa plata que se va todos los meses debe formar un fondo para mejorar la mínima y auditar con seriedad los certificados de discapacidad”.

Sáenz reivindicó que Salta fue pionera en aplicar el cobro de la salud a extranjeros, una medida que luego fue adoptada a nivel nacional.

Finalmente, expresó que es momento de dejar la hipocresía de lado y discutir el verdadero fondo del problema: “No se puede seguir mirando para otro lado. Hay que hablar con la verdad y tomar decisiones que duelan un poco, pero sirvan mucho". 

 

 

