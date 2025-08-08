Vuelve el Pity Álvarez: cómo fue su último frustrado show, cerca de Salta, antes del crimen que cometió

Después de tantos anuncios, como el reencuentro de Oasis a nivel internacional o de Los Piojos en el plano nacional, se dio uno de los regresos más esperados: Cristian "Pity" Álvarez confirmó que está de vuelta y tocará en Vélez Sarsfield el 5 de diciembre próximo. ¿Cuándo fue su último frustrado show? Fue a 300 kilómetros de Salta, con destrozos y acusaciones entre el músico y el productor que lo llevó. Meses después cometió un crimen y desde entonces dejó los escenarios.

“Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a grabar. Ya lo tenemos grabado. Estamos terminando el video. Bueno, esas son las noticias, que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten, ¿sí? Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante”, dijo Pity en un video.

Pity Álvarez había anunciado su última fecha para el 7 de abril de 2018 en el club Argentinos del Norte de San Miguel de Tucumán, pero terminó en escándalo: el músico llegó ocho horas tarde, salió al escenario en un evidente mal estado de salud y los fanáticos prendieron fuego una torre de sonido.

El frustrado recital de Viejas Locas en Tucumán, en 2018..

El cantante de Viejas Locas dijo que el productor local Lucas Salinas lo había estafado y, días más tarde, el propio Salinas fue quien dio detalles de lo ocurrido. Explicó que Álvarez fue quien lo estafó. Cometó que para arreglar los detalles de ese recital tuvieron que usar una hoja. “No usamos teléfonos adentro de su casa porque todo el tiempo piensa que hay drones a la vuelta, controlándolo. Su puerta tiene como 10 llaves. Si te movés de alguna forma piensa que entró algo y lo está filmando. Es muy difícil el trato”. Esa paranoia, según comentó, lo llevó a pensar que el empresario tucumano lo estaba perjudicando. El resultado: miles de fanáticos sin ver a su ídolo y sin la devolución de sus entradas.

Tres meses después, el crimen

En julio de 2018, tres meses después del show frustrado en Tucumán, Pity fue arrestado por el asesinato de Cristian Díaz, un vecino del barrio Samoré en Villa Lugano. Díaz lo había increpado por rumores que Álvarez había difundido sobre él. La discusión escaló y Álvarez le disparó en la cabeza, causándole la muerte.

Pity Álvarez y Cristian Díaz (el hombre asesinado por el músico).

Tras el crimen, Álvarez huyó, pero luego se entregó a la policía.

El último show de Pity en Salta

Intoxicados, con Pity Álvarez al frente, en Gimnasia y Tiro.

La última vez que tocó en Salta fue hace 19 años, el 17 de noviembre de 2006 con Intoxicados en el estadio de Gimnasia y Tiro.

Con esa formación ya había tocado en Salta: entre las más recordadas fue la apertura del Quilmes Rock 2004 y un show con Perro Ciego en La Estación Mega en 2005.

Ahora, tras el anuncio de su regreso a los escenarios, un productor salteño fue preguntado por El Tribuno si traería a Pity a la ciudad, teniendo en cuenta el antecedente de Tucumán. "Sí porque detrás de Pity está Pop Art Music (grupo empresarial argentino con más de 25 años de experiencia en la industria de la música), y el contrato sería con ellos no directamente con el músico". ¿Vendrá?



