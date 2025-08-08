¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
8 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Dólar blue en Salta
El clima en Salta
Gustavo Sáenz
El clima en Salta
Liga Profesional Argentina
Pity Alvarez
Javier Milei
Dólar blue en Salta
El clima en Salta
Gustavo Sáenz
El clima en Salta
Liga Profesional Argentina
Pity Alvarez
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Una Ferrari se despistó en Guernica y terminó dentro de un campo

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de San Vicente dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.
Viernes, 08 de agosto de 2025 20:49
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El conductor de una Ferrari amarilla se despistó y el vehículo terminó incrustado en un campo lindero a la intersección de las rutas 6 y 16, en la localidad bonaerense de Guernica.

Según el parte policial, el episodio ocurrió este jueves por la mañana y fue reportado por personal del Destacamento Vial Guernica que, al llegar al lugar, encontró el vehículo de alta gama sin ocupantes.

Además, el rodado fue remolcado por una grúa perteneciente a la empresa Remolques Conde, cuyo titular, Alejandro Conde, aportó información clave.

De acuerdo al relato, el conductor del Ferrari fue identificado como Diego Martínez, un comerciante domiciliado en Canning, quien habría perdido el control del vehículo por razones que aún se investigan.

Pese al impacto, Martínez resultó ileso y se retiró del lugar por sus propios medios antes del arribo del personal policial.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de San Vicente, a cargo de la Dra. Karina Guyot, dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, además de solicitar la presencia de peritos en la zona.

Por el momento, se desconoce el dominio del vehículo y continúan las tareas en el lugar para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.

Finalmente, el Personal policial de la Superintendencia de Seguridad Vial Zona I La Plata permanece en la zona para garantizar las pericias correspondientes.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD