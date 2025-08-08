La Municipalidad de San Lorenzo presentó de manera oficial su Festival de Doma y Folclore

De manera oficial se realizó la presentación del Festival de Doma y Folclore, con una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Museo Güemes de Salta Capital, y que contó con la presencia de algunos de los artistas que serán parte de la gran cartelera que la Municipalidad preparó para el domingo 10 de agosto en el Complejo Los Ceibos, como parte de sus festejos en honor a San Lorenzo Mártir.

“Estamos muy contentos de volver a realizar este gran evento que reúne a toda la familia de nuestro municipio y toda la provincia”, manifestó el intendente Manuel Saravia, quien agradeció a los medios de comunicación por la cobertura y a los artistas que aceptaron ser parte de esta gran fiesta. “Salta tiene una riqueza en materia cultural y los mejores artistas son salteños”, expresó.

Sebastián Giménez y Federico Maldonado, del grupo Ahyre también estuvieron presentes, y agradecieron al intendente por convocarlos a ser parte de las fiestas patronales. “Vamos a dejar la vida en el escenario porque San Lorenzo se lo merece”, remarcaron.

Por su parte, el Chaqueño Palavecino agregó “Estoy muy contento de volver a cantar en Salta, y especialmente de estar presente en este festival. Agradezco al intendente y a todos los que siguen poniendo en alto la tradición de San Lorenzo”.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el secretario de Cultura, Diego Ashur Mas; Alejandro Romero, director general de Articulación de Destinos Turísticos; Salta Sarita Flores, El Bagual Prieto y Perlas Gauchas.

Cronograma oficial

Las actividades comenzarán a las 10.30 en la Parroquia San Lorenzo Mártir; al finalizar la celebración se realizará la procesión con la sagrada imagen y luego el tradicional desfile gaucho, en donde participarán todos los fortines del municipio.

El Festival de Doma y Folclore dará apertura a las 14.30 y será presidido por el intendente Manuel Saravia. Más de 40 montas y, las mejores tropillas del país vestirán el predio, que además contará con la presencia de Nahuel Pellejero y Carlos Marchesini, animador y payador oficial de Jesús María. Los acompañaran Aníbal Garzón, Juan Marco y El Bagual Prieto, de Salta.

A partir de las 19, dará inicio el gran festival con la actuación de Ahyre; el Indio Lucio Rojas; el Chaqueño Palavecino; Perlas Gauchas y Sarita Flores.

En el lugar habrá fondas gastronómicas, foodtrucks y feria de artesanos.

Las entradas pueden adquirirse en:

NORTETICKET.COM

San Lorenzo: Municipalidad – 25 de Mayo 2030 (lunes a viernes de 8 a 13)

Salta Capital: Tarjeta Sucredito – Alvarado 777