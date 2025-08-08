El Portal del León 8/8: en el camino del infinito es el momento de manifestar los deseos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El universo ruge. Este viernes 8 de agosto, en el punto máximo de su potencia, se abre el Portal del León 2025, un fenómeno astrológico que combina el poder del Sol en Leo, la alineación con Sirio y el Cinturón de Orión, y la vibración energética del número 8, considerado símbolo del infinito, la renovación y la abundancia.

Aunque el portal comenzó a activarse el 26 de julio y se extenderá hasta el 12 de agosto, es en el 8/8 donde toda esa fuerza se concentra. Según la astrología, este día representa una oportunidad única para la manifestación de deseos, el desbloqueo emocional y el renacimiento personal.

¿Qué es el Portal del León?

Se trata de una alineación entre la Tierra, el Sol en el signo de Leo, la estrella Sirio (la más brillante del firmamento) y las llamadas Tres Marías, del Cinturón de Orión. Esta disposición cósmica genera un canal energético considerado por muchos como una puerta de activación espiritual, ideal para conectar con la intuición, soltar bloqueos internos y alinearse con los sueños y metas del alma.

Cada uno de estos elementos tiene su propio simbolismo:

El Sol en Leo impulsa el liderazgo, la creatividad y la fuerza vital .

Sirio emana sabiduría ancestral y guía espiritual.

El Cinturón de Orión, con su exacta alineación, aporta claridad, protección y dirección.

Este fenómeno se vive con mayor intensidad en los signos de Leo, Libra y Acuario, aunque sus efectos pueden sentirse en todos los aspectos de la vida, especialmente en aquellos que necesitan cambio, impulso y confianza personal.

Rituales para activar el poder del 8/8

El Portal del León es un momento ideal para realizar rituales de manifestación, abundancia y conexión energética. A continuación, algunos de los más poderosos:

Ritual de manifestación 8/8

Necesitás:

1 vela dorada o amarilla

1 cuarzo citrino o rosa

1 hoja blanca y una pluma dorada o de color intenso

Aceite esencial de naranja, canela o bergamota

Paso a paso:

Prepará el espacio: encendé la vela, poné música que te inspire y aplicá los aceites en tus muñecas o pecho. Escribí 8 deseos para los próximos 8 meses, redactados en presente y con emoción real. Leélos en voz alta, sentí cada palabra en tu cuerpo. Pasá el papel cerca del fuego (sin quemarlo) y guardalo en un lugar visible. Bailá, movete, celebrá: el cuerpo también manifiesta.

Ritual con laurel para la abundancia

Colocá hojas secas de laurel y una cucharada de azúcar en un sahumerio. Encendelo y recorré tu casa con el humo, visualizando cómo la prosperidad entra a cada rincón.

Ritual para el dinero

Elementos:

Bowl y vaso de vidrio

Sal, azúcar

Un billete nuevo (que no usarás)

Una olla

Instrucciones:

A las 8 de la mañana o 8 de la noche, colocá la sal y agua en el bowl. Poné el azúcar en el vaso y este dentro del bowl. Extendé el billete sobre la olla y colocá encima el bowl. Visualizá cómo llega la abundancia y agradecé por todo lo que tenés y lo que está por venir. Guardá el billete en tu cartera como amuleto de poder.

Ritual de semillas y monedas

En un bowl de vidrio, colocá distintas semillas y 8 monedas formando un círculo. Mientras lo hacés, visualizate alcanzando tus metas más deseadas.

Un momento para creer y accionar

El Portal del León 2025 no es un evento mágico por sí solo: su fuerza radica en la intención, la claridad y la acción que cada persona pone en el proceso. Es tiempo de soñar con fuerza, escribir con decisión y moverse con coraje hacia aquello que deseás atraer a tu vida.

Hoy el cielo abre una puerta, pero sos vos quien decide cruzarla.