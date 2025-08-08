Mercado en tu barrio suspendido en Santa Lucía por las lluvias: reprogramarán la fecha

La jornada prevista para este viernes del Mercado en tu barrio en el barrio Santa Lucía tuvo que ser cancelada debido a la lluvia que se registraron durante toda la madrugada y gran parte de la mañana en la ciudad de Salta.

La propuesta itinerante, que en esta ocasión se iba a desarrollar en la cancha de La Rivera (ubicada en la intersección de Santa Oliva y Santa Marta), debía abrir sus puertas de 10 a 16 para ofrecer a los vecinos de zona oeste una amplia variedad de productos con descuentos de hasta el 30%.

Entre los artículos que se podían adquirir figuraban alimentos frescos, artículos de limpieza y productos para el hogar, todos con la premisa de cuidar el bolsillo de las familias.

La Municipalidad de Salta confirmó que la actividad será reprogramada, aunque todavía no se definió la nueva fecha. La información oficial se comunicará a través de los canales habituales del municipio para que los vecinos puedan organizarse y aprovechar las ofertas cuando el evento se concrete.

El Mercado en tu barrio es una iniciativa que recorre distintos puntos de la ciudad para acercar a la comunidad productos de calidad a precios accesibles, fortaleciendo así el vínculo directo entre productores y consumidores, y fomentando el comercio local.