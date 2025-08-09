Secuestran 7800 kilos de poroto en General Ballivián

Una persona fue detenida en las últimas horas en General Ballivián, luego de una serie de allanamientos donde se secuestraron miles de kilos de poroto, leguminosa que habría sido robada de explotaciones agrícolas cercanas a ese municipio del norte provincial.

El robo de granos es una de los delitos más extendidos en distintos puntos de la provincia, sobre todo en el norte y en la zona de Anta, aseguraron fuentes consultadas por este medio.

El trabajo estuvo a cargo de efectivos de la subdirección general de Investigaciones en el marco de una causa por robo de granos, iniciada supuestamente por denuncias de varios productores de la zona.

Hubo secuestro de elementos de interés para la causa, además del grano secuestrado en los allanamientos. Intervino la Fiscalía Penal de Embarcación.

La Policía de Salta a través de la subdirección General de Investigación puso a disposición de la Justicia a un hombre vinculado al robo de granos desde fincas ubicadas en General Ballivián.

El trabajo inició a raíz de las denuncias de los encargados de los establecimientos productivos damnificados.

En ese marco, como parte de las tareas de campo, ayer personal de la Brigada de Investigaciones 14 de Embarcación, allanó de forma simultánea 4 viviendas de esa localidad norteña, logrando la detención del hombre investigado y el secuestro de medios de transporte con los que se trasladaba los granos mal habidos.

Cabe destacar que se incautaron 7,8 toneladas de porotos, que se hallaban embolsados y listos para ser comercializados en algún mercado.

Intervino la Fiscalía Penal de Embarcación y el Juzgado de Garantías 1.