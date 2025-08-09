Postal soñada en Salta: las montañas amanecieron nevadas y regalaron una vista única

El amanecer de este sábado regaló a Salta una postal invernal: parte de la cordillera oriental apareció cubierta por un manto de nieve, tras el ingreso de un frente frío que se instaló en la región desde el jueves por la noche.

En diálogo con El Tribuno, el meteorólogo Edgardo Escobar explicó: “Lo que ingresó el día jueves por la noche fue un sistema frontal frío de lento desplazamiento, que comenzó a generar precipitaciones en la ciudad de Salta y también en forma de nieve en la cordillera oriental. Este fenómeno estaba previsto en varios modelos meteorológicos. El sistema se fortaleció el viernes, lo que hizo que la temperatura fuera más baja que el jueves. En la ciudad precipitaron 8 milímetros y se mantuvieron las nevadas en la cordillera”.

Consultado sobre por qué no nevó en el Valle de Lerma, detalló: “Si bien la nube fría que generó las nevadas en la cordillera llegó a esa zona, las temperaturas en superficie eran más altas. En altura, los copos se derritieron por fricción, por lo que la precipitación llegó como lluvia o llovizna. En cambio, en la cordillera, con temperaturas más bajas y un recorrido más corto hasta el suelo, los copos se depositaron en forma de nieve”.

Las bajas temperaturas seguirán marcando el pulso del fin de semana, con mínimas bajo cero en áreas de altura y máximas que no superarán los 2°C en zonas nevadas, mientras que en el Valle de Lerma se espera un cielo mayormente nublado y un ambiente frío.