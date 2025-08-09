¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

9 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Comenzó la construcción del primer puente sobre el río Vaqueros

En esta etapa de la obra del pilotaje. Solicitan a los conductores circular con precaución en la zona y respetar la señalización provisoria.
Sabado, 09 de agosto de 2025 11:01
La Dirección Nacional de Vialidad informó que comenzó la obra del pilotaje sobre el cual se montarán los nuevos puentes en la ruta nacional 9 sobre el río Vaqueros.

Esta nueva etapa viene a cumplimentar las tareas que ya se habían realizado entre la rotonda del Quirquincho y el río, y las del terraplén y las alcantarillas en paralelo al río que conformarán la circunvalación al pueblo.

Esta obra, que tiene un plazo de 18 meses, tiene previsto la construcción de más de 4 kilómetros en total con cantero central e iluminación y el emplazamiento de dos nuevos puentes que reemplazarán al actual que data de 1913 y que será trasladado aguas abajo para destinarlo al tránsito peatonal y de ciclistas.

Iniciar las tareas de los pilotes permitirá avanzar en época de seca sobre el lecho del río y así avanzar en las obras mientras que en paralelo se continúan con los demás trabajos. Una vez realizados los pilotes, se montarán las vigas y las estructuras que permitirán mudar el tránsito actual y así desmontar y trasladar el puente viejo.

Solicitan a los conductores circular con precaución en las zonas de obra y respetar la señalización provisoria.

