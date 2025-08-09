Boca no pudo con Racing y los hinchas despidieron al xeneize con silbidos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Boca empató con Racing 1 a 1 en el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El equipo de Miguel Ángel Russo suma 12 partidos sin triunfos y tiene la peor racha de su historia, es por eso que los hinchas despidieron al equipo con silbidos. A los 31 minutos del complemento anotó Santiago Solari para el conjunto de Avellaneda y a los 42 minutos igualó Milton Giménez.

18:28

¡Final del partido!

Boca y Racing igualaron 1 a 1 con goles de Solari y Giménez.

18:28

52'ST. Ramírez cobró offside

El árbitro del encuentro indicó offside de Milton Giménez después del tiro libre.

18:27

50'ST. UN MINUTO MÁS

El árbitro del encuentro indicó que se juega un minuto más, donde Boca tendrá el último tiro libre.

18:23

48'ST. Amonestado en Racing

Fernandez vio la tarjeta amarilla por no entregarle el balón a Boca en un saque de banda.

18:23

45'ST. SE JUEGAN CINCO MÁS

En la Bombonera, el partido se extenderá cinco minutos más.

18:22

45'ST. Nuevo amonestado en Boca

Milton Giménez, autor del empate, vio la tarjeta amarilla en Boca.

18:21

44'ST. Cambio en Racing

Dejó el campo de juego Tomas Conechny y fue reemplazado por Adrian Fernandez.

18:19

43'ST. ¡GOL DE GIMÉNEZ!

Luego de un gran centro de Leandro Paredes en un tiro libre, el delantero Milton Giménez le pegó de forma impecable y puso el empate por 1 a 1 entre Boca y Racing.

18:17

38´ST. Nuevo amonestado en Racing

Por una falta contra Delgado, Rojas vio la tarjeta amarilla.

18:11

34'ST. Cambios en Boca

El delantero Exequiel Zeballos ingresó en lugar de Brian Aguirre.

Anteriormente, a los 30 minutos, Malcom Braida dejó el campo de juego y lo reemplazó Milton Delgado.

18:08

31'ST. ¡GOL DE RACING!

El recién ingresado Santiago Solari puso el 1 a 0 para Racing, después de que aprovechara un rebote para mandar el balón al fondo de la red.

18:05

29'ST. ¡Una vez más, Cambeses!

Boca tuvo vía libre en el ataque, pero Miguel Merentiel quiso engancharla, pero Facundo Cambeses fue más astuto y se quedó con el balón a los pies del delantero uruguayo.

18:02

26'ST. ¡Lo quiere Boca!

Williams Alarcón le pegó desde afuera del área, pero el balón se fue muy por encima del arco de Facundo Cambeses.

18:00

22'ST. Lo tuvo Racing

Remató el recién ingresado Solari desde afuera del área, pero el balón pasó por arriba del travesaño.

17:57

20'ST. Cambios en Boca

Luego de ser amonestado dejó el campo de juego Alan Velasco y el delantero Edinson Cavani, para ser reemplazados por Williams Alarcón y Milton Giménez.

17:56

18'ST. Cambios en Racing

Salieron Adrián Martínez, Duván Vergara y Agustín Almendra, para que en sus lugares ingresen Santiago Solari, Elías Torres y Martín Barrios.

17:53

16'ST. ¡LO QUE SE PERDIÓ CAVANI!

En el mejor momento de Boca, aunque la jugada no valía, Merentiel le envió un balón a Cavani que, incómodo al estar cayéndose, le pegó como pudo y el balón se fue por encima del arco libre de Cambeses.

17:51

15'ST. ¡CAMBESES OTRA VEZ!

El arquero de Racing salvó un mano a mano inesperado de Miguel Merentiel y el partido sigue 0 a 0.

17:47

10'ST. Se instala la polémica en La Bombonera

El entrenador de Racing, Gustavo Costas se enojó con el árbitro Nicolás Ramírez manifestando su disconformidad con sus decisiones a favor de Boca.

17:42

06'ST. ¡Primer cambio en Racing!

Ignacio Rodríguez salió del campo de juego lesionado después de un golpe donde le termina pegando a la cancha y en su lugar lo reemplazó Gabriel Rojas.

17:36

¡Arrancó el complemento!

Tanto Boca como Racing van en busca de romper el cero en La Bombonera.

17:35

¡Se viene el segundo tiempo!

Ambos equipos se mantienen sin cambios para esta segunda mitad.

17:29

Resumen de este primer tiempo

Boca y Racing igualan sin goles en La Bombonera. Donde el “Xeneize” tuvo la más clara a los pies de Edinson Cavani, quien metió un taco después de un tiro libre, pero Facundo Cambeses logró tapar lo que pudo ser el primero de Boca.

Por el lado de la “Academia”, llegó más de una vez al arco, siendo la más clara la de Agustín Almendra, que el arquero Agustín Marchesín supo desviar y mandar al córner.

Aun así, el equipo de Gustavo Costas supo dominar más el encuentro.

17:19

48' FINAL DEL PRIMER TIEMPO

17:18

47'PT. Se suma un nuevo minuto

Tras la falta de Martínez, se indicó que se juega un minuto más.

17:17

46'PT. Amonestado Maravilla

El delantero de Racing es el tercero en ver la tarjeta amarilla tras una falta sobre Leandro Paredes,

17:16

45'PT. ¡Un minuto más!

Se juega un minuto más en este primer tiempo.

17:15

44'PT. ¡Otro amonestado en Racing!

Nardoni es el segundo en Racing en ver la tarjeta amarilla, después de una falta sobre Malcom Braida.

17:11

37'PT. Lo tuvo Almendra

El mediocampista remató desde afuera del área, pero Agustín Marchesín respondió de forma correcta y mandó el balón al corner.

17:07

36'PT. ¡No pudo el campeón del mundo!

En medio de reclamos porque no se respetó la distancia en la barrera, Leandro Paredes se vio obligado a intentar por arriba y el balón se fue muy por encima del arco.

17:05

33'PT. Una oportunidad clave para Boca

Mientras todo Boca reclama una tarjeta amarilla hacia Mura, el “Xeneize” tiene un tiro libre peligroso a los pies de Paredes.

17:02

30'PT. Primer amonestado en Racing

Agustín García Basso es el primero en ver la tarjeta amarilla en el encuentro.

16:59

28'PT. ¡Otra vez genera peligro Racing!

Vergara vio libre a Mura por el lado derecho, para que el colombiano cambiara el balón buscando a Adrián Martínez, quien le pegó al arco pero el balón se fue muy por arriba del arco de Agustín Marchesín.

16:54

23'PT. ¡Lo tuvo Nardoni!

Nardoni le pegó al arco, luego de una falta sobre Adrián Martínez que el árbitro del encuentro decidió dar como ley de ventaja, pero el balón se fue cerca del palo derecho de Agustín Marchesín.

16:50

19'PT. ¡Cambeses salvó a Racing!

Facundo Cambeses demostró sus reflejos y después de un córner, Edinson Cavani metió un taco que pudo haber sido el primero de Boca, pero el arquero de la “Academia” se quedó con el balón.

16:48

16'PT. ¡No se puede creer!

Duván Vergara quedó con el balón dentro del área solo para definir, pero le erró y la defensa de Boca logró rechazarla.

16:45

13'PT. Nada que temer para Cambeses

Luego de que Miguel Merentiel recibiera un centro en el área, cubierto por solo dos defensores de Racing, el uruguayo cabeceó mal y el arquero Facundo Cambeses se quedó sin problemas con el balón.

16:41

10'PT. De a poco, el duelo toma forma

En solo diez minutos desde el inicio del partido, tanto Boca como Racing llegaron al área y el partido es un ida y vuelta para ambos equipos.

16:38

06'PT. ¡Lo tuvo Boca!

Con una pelota parada a los pies de Leandro Paredes, el mediocampista puso un balón ideal para empujarla, pero ningún jugador de Boca llegó a cabecear. Además, generó peligro en Racing, que a los pies de Nardoni envió la pelota al corner.

16:33

⚽¡Inició el partido!

Ya se enfrentan Boca y Racing desde La Bombonera.

16:30

La previa del partido

Boca recibe a Racing en un encuentro que podría definir el futuro de Russo en el club

