Terror en la Tierra: Alien estrena su primera serie y ya es furor mundial

Por primera vez en más de 45 años, la icónica saga Alien deja el espacio para aterrizar en la Tierra. Alien: Earth, la nueva serie creada por Noah Hawley y producida por Ridley Scott, se estrena este 13 de agosto en Argentina a través de Disney+, con críticas que ya la ubican entre las mejores producciones del año.

a historia se sitúa dos años antes de los eventos de la película original Alien (1979) y muestra un escenario inédito: un accidente de una nave de Weyland-Yutani en la Tierra desata el caos entre mega-corporaciones rivales y libera varias formas de vida alienígena, incluidos los temidos xenomorfos.

Protagonizada por Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Essie Davis y Adarsh Gourav, la trama sigue a Wendy, una joven híbrida humano-sintética que se ve envuelta en una carrera contra el tiempo para recuperar un cargamento mientras enfrenta dilemas éticos y corporativos.

Con un presupuesto estimado de más de 250 millones de dólares, Alien: Earth busca colocarse en el mismo nivel que fenómenos televisivos como Game of Thrones o The Last of Us. La crítica internacional ya le dio su visto bueno, con un 90 % de aprobación en Rotten Tomatoes, convirtiéndola en la tercera mejor valorada de la franquicia, detrás de Alien (1979) y Aliens (1986).

Para los fanáticos y curiosos, la serie debutará con un doble episodio el 12 de agosto en FX (EEUU) y llegará a Disney+ en Argentina el 13 de agosto, permitiendo que la audiencia local pueda sumergirse en un relato que combina terror, ciencia ficción y una reflexión profunda sobre la humanidad y la tecnología.

Alien: Earth promete revivir el terror que marcó a generaciones, pero esta vez, mucho más cerca… en nuestro propio planeta.