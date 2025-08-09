Gimnasia y Tiro busca cruzar a Los Andes

Gimnasia y Tiro, apremiado por volver a sumar de a tres en casa para mantenerse firme en zona de clasificación y no corres algún riesgo a futuro, enfrentará a Los Andes, en el estadio David Michel Torino (Gigante del Norte), a partir de las 17, por la vigesimosexta fecha de la zona A de la Primera Nacional.

Si bien el albo, por ahora, no corre riesgo de perder su lugar entre los mejores ocho de su grupo (está séptimo) requiere de una victoria para revalidar su ubicación y evitar que se aproximen los equipos luchan por ingresar al reducido.

Los dirigidos por Fernando "Teté" Quiroz vienen de caer frente a Tristán Suárez, la fecha pasada en condición de visitante, por 1 a 0.

Para enfrentar al milrayitas, el técnico millonario, en comparación al último once, realizaría dos variantes; una obligada y restante táctica.

El defensa, Teté dispondría el regreso de Gabriel Díaz, ausente ante el lecho por una molestia física, en reemplazo de Adolfo Tallura.

La otra modificación que implementará el entrenador albiceleste será en el mediocampo ya que no podrá contar con Nicolás Rinaldi, quien acumuló si quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de sanción. El encargado de suplir su lugar sería Walter Busse, un hombre de experiencia que intentará darle juego al equipo.

Gimnasia intentará hacer valer una vez más lo fuerte que se hace en el Gigante, donde mantiene una racha sumamente positiva con diez partidos con conocer la derrota.

Por su parte, Los Andes, sumó en su ultima presentación -de local- un triunfo que lo ilusiona con meterse en el selecto grupo, al derrotar a Racing de Córdoba por 2 a 0.

Gimnasia y Tiro, con el apoyo de su gente, busca una nueva victoria en casa.