Central Norte quiere salir a flote con la fragata

Central Norte, motivado e ilusionado con volver a levantar vuelo y superar su último traspié, visita a Almirante Brown, en el estadio Fragata Sarmiento, desde las 15.30, en la continuidad de la vigesimosexta fecha de la Primera Nacional, zona B.

El equipo de Pablo Fornasari necesita reponerse lo antes posible de la dolorosa derrota que sufrió en manos de Chaco For Ever, que se quedó con la victoria en el Padre Martearena, el domingo pasado, por 1 a 0.

El técnico cuervo, en referencia al equipo que cayó en casa, deberá modificar dos piezas de forma obligada debido a que perdió a Tiago Banega y Luciano Ferreyra.

En el caso de Banega, el volante tuvo que ser intervenido quirúrgicamente producto de una fractura en la mano. La intención de Fornasari sería cubrir esa vacante con el ingreso de Gianluca Mancuso.

En tanto, la otra variante también estará en el mediocampo teniendo en cuenta que el Pupi Ferreyra, que a pesar que bajó su nivel en los últimos partidos, no deja de ser un hombre muy importante en la ofensiva azabache. El entrenador del club de barrio norte evalúa posicionar en el carril izquierdo a Gonzalo Álvez.

Por su parte, Almirante Brown viene de quedarse con el clásico, derrotar a Nueva Chicago, de visitante, por 3 a 1. La fragata, pese a que no atraviesa un buen momento y se ubica cuatro puntos por debajo del cuervo, quiere abrochar los tres puntos.