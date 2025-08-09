"A cruzar los dedos": se sortea hoy el 41º Bingo de la Liga Salteña

Llegó el día y los dedos comenzaron a cruzarse para un golpe de suerte que ya llegó a miles de salteños durante todas las ediciones. En la Lotería Nacional el 41 es la "risa", mientras que en la Quiniela Nacional corresponde a la "escalera", pero lo cierto es que la edición número 41 del Bingo de la Liga Salteña busca una "escalera a la felicidad" de los apostadores que ya hicieron realidad sus sueños y otros que lo siguen buscando.

Es que en esta edición, la casa madre del fútbol salteño, y por solo 10.000 pesos el cartón, vuelve con premios inigualables para el sorteo que se realizará esta noche, desde las 20.15 horas.

El 1º premio será de 5 millones de pesos en efectivo, mientras que el 2º de 6 millones y habrá un 3º de 8 millones. A partir el 4º se sortearán dos Fiat Cronos Like, un VW Nivus, un Chevrolet Montana, una VW Amarok, más dos departamentos escriturados con un Renault KWD cada uno. A esto se le suman 20 premios extras. La suerte vuelve a llamar.