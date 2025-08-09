¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

9 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
teatro
Aumento salarial
Jazz
Crisis Económica
Arte y Música
Femicidio en El Tipal
Ministerio de Economía
Pedido de detención
Finca Karina
Pedido de detención

En pleno centro: lo detuvieron en Tartagal y tenía un requerimiento judicial por robo

Durante un operativo de control en la intersección de la Avenida Mariano Moreno y el pasaje Eva Perón, efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales arrestaron a un joven de 23 años que tenía un requerimiento judicial vigente por una causa de robo.
Sabado, 09 de agosto de 2025 07:17
Un joven de 23 años que era requerido por la justicia fue detenido.
La tarde del viernes  en una de las zonas más transitadas de Tartagal, la rutina de un patrullaje preventivo se transformó en un procedimiento judicial. Los motoristas policiales realizaban recorridos de control cuando advirtieron la presencia de un joven que, al notar la proximidad de los uniformados, mostró una actitud evasiva.

Al solicitarle la documentación e ingresar sus datos al sistema, constataron que sobre él pesaba un pedido de captura emitido por la Fiscalía Penal 1, en el marco de una investigación por robo.

La aprehensión se concretó sin incidentes y el detenido fue trasladado de inmediato a la dependencia policial, allí quedó alojado a disposición del Ministerio Público Fiscal, que avanzará con las medidas judiciales correspondientes.

Fuentes policiales destacaron que este tipo de patrullajes no solo cumplen un rol disuasivo, sino que permiten detectar y detener a personas con causas pendientes, reforzando la seguridad en las calles.

