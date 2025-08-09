En pleno centro: lo detuvieron en Tartagal y tenía un requerimiento judicial por robo

La tarde del viernes en una de las zonas más transitadas de Tartagal, la rutina de un patrullaje preventivo se transformó en un procedimiento judicial. Los motoristas policiales realizaban recorridos de control cuando advirtieron la presencia de un joven que, al notar la proximidad de los uniformados, mostró una actitud evasiva.

Al solicitarle la documentación e ingresar sus datos al sistema, constataron que sobre él pesaba un pedido de captura emitido por la Fiscalía Penal 1, en el marco de una investigación por robo.

La aprehensión se concretó sin incidentes y el detenido fue trasladado de inmediato a la dependencia policial, allí quedó alojado a disposición del Ministerio Público Fiscal, que avanzará con las medidas judiciales correspondientes.

Fuentes policiales destacaron que este tipo de patrullajes no solo cumplen un rol disuasivo, sino que permiten detectar y detener a personas con causas pendientes, reforzando la seguridad en las calles.