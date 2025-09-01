Cabra Corral: Dos días de limpieza en El Préstamo

La Municipalidad de Coronel Moldes llevó adelante dos intensas jornadas de limpieza que tuvieron como eje central la costa del Camping El Préstamo, uno de los espacios más concurridos por vecinos y turistas.

El trabajo se llevó a cabo junto a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes contraprestaron sus servicios cumpliendo esta tarea, logrando levantar una importante cantidad de residuos y recuperar sectores de uso público.

Desde la comuna recordaron que a lo largo del año se realizan cinco campañas de limpieza en la zona de costa, en un esfuerzo constante por mantener en condiciones un lugar clave para el turismo y la recreación. Sin embargo, remarcaron que gran parte de los desechos levantados corresponde a los turistas que visitan Moldes, por lo que se solicita a los visitantes y vecinos utilizar los contenedores disponibles o llevarse la basura a sus hogares. También advirtieron que, pese a haberse colocado cestos de residuos en distintos puntos de la costa, muchos de ellos son robados durante la noche, lo que dificulta sostener la limpieza en la zona.