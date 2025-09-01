Dos oranenses detenidos con 700 kilos de hojas de coca

La policía provincial de Santiago del Estero tras una llamada anónima secuestró mercadería ilegal a dos salteños que viajaban en una camioneta 4x4 de color blanco y que habían partido de la ciudad de Orán hacia el sur del país.

Entre estas mercancías les secuestraron a los oranenses cubiertas de moto y para automóviles y más de 700 kilos de hojas de coca en estado natural.

El procedimiento se llevó a cabo luego de una llamada anónima de teléfono celular.

Inmediatamente personal de la subcomisaría de Matará, Santiago del Estero, arribó al lugar señalado y pidieron la identificación de dos ocupantes que se encontraban en una camioneta Renault Alaskan 4x4 de color blanco, estacionada en la banquina de la ruta provincial 21.

La policía de la zona identificó a los ocupantes como Pablo O. V., de 44 años y Yésica E. C., de 33, ambos con domicilio en San Ramón de la Nueva Orán, de la provincia de Salta.

La policía al sospechar de un contrabando inspeccionó el vehículo. Al abrir el conductor la cúpula de la Alaskan, los policías se encontraron con enormes envoltorios que recubrían hojas de coca en estado natural. Seguidamente, fueron conducidos a la dependencia policial e intervino Mario Medina, por la Justicia Federal. La pareja llevaba dos cubiertas para camioneta rodado 16, dos de moto 16 y 716,700 kilogramos de hojas de coca.

Tras el decomiso de la cuantiosa mercadería ilegal, tanto el conductor Pablo V. como Yésica E. C. continuaron en libertad ambulatoria, previo examen médico.

Lo decomisado quedó a disposición de la justicia federal de Santiago del Estero.