"Educación financiera, clave para una ciudadanía libre"

Más de 150 referentes del sector privado y público de Salta participaron de la primera Cena Anual organizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE Salta), realizada el 28 de agosto, con el objetivo de promover una iniciativa que aborde la educación financiera desde una perspectiva integral de la persona humana

La velada reunió a dirigentes de empresas, representantes de cámaras, asociaciones y autoridades provinciales, quienes compartieron el desafío de construir un camino colectivo hacia una ciudadanía más informada y financieramente responsable. Participaron actores de los sectores de minería, agro, comercio, construcción, turismo y educación, entre otros

El presidente de ACDE Salta, Pedro Pittaluga, citó al arzobispo de Salta al subrayar la necesidad de "educar a nuestros empleados a administrar bien sus ingresos, como un servicio de amor". Planteó además el concepto de "ecología humana", que interpela a los empresarios a promover la dignidad de las personas no solo desde lo económico, sino también desde su modo de vivir.

Por su parte, la presidente de ACDE Argentina, Silvia Bulla, recordó la figura de Enrique Shaw, pionero en integrar ética y justicia social a la vocación empresarial. Convocó a los dirigentes a renovar su compromiso con la inversión, la generación de empleo y la creación de valor comunitario: "Vivimos tiempos de cambios profundos, con oportunidades que requieren responsabilidad y visión".