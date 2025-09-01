¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
1 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Emergencia en discapacidad
Secuestro de hojas de coca
Drogas y narcotráfico
Registro Civil de Salta
Defensoría del Pueblo
Conflicto en Medio Oriente Israel - Hamas
Emergencia en discapacidad
Secuestro de hojas de coca
Drogas y narcotráfico
Registro Civil de Salta
Defensoría del Pueblo
Conflicto en Medio Oriente Israel - Hamas

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR BLUE

$1345.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

"Educación financiera, clave para una ciudadanía libre"

El titular de ACDEremarcó la importancia de la capacitación.
Lunes, 01 de septiembre de 2025 01:40
La cena de ACDE.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Más de 150 referentes del sector privado y público de Salta participaron de la primera Cena Anual organizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE Salta), realizada el 28 de agosto, con el objetivo de promover una iniciativa que aborde la educación financiera desde una perspectiva integral de la persona humana

La velada reunió a dirigentes de empresas, representantes de cámaras, asociaciones y autoridades provinciales, quienes compartieron el desafío de construir un camino colectivo hacia una ciudadanía más informada y financieramente responsable. Participaron actores de los sectores de minería, agro, comercio, construcción, turismo y educación, entre otros

El presidente de ACDE Salta, Pedro Pittaluga, citó al arzobispo de Salta al subrayar la necesidad de "educar a nuestros empleados a administrar bien sus ingresos, como un servicio de amor". Planteó además el concepto de "ecología humana", que interpela a los empresarios a promover la dignidad de las personas no solo desde lo económico, sino también desde su modo de vivir.

Por su parte, la presidente de ACDE Argentina, Silvia Bulla, recordó la figura de Enrique Shaw, pionero en integrar ética y justicia social a la vocación empresarial. Convocó a los dirigentes a renovar su compromiso con la inversión, la generación de empleo y la creación de valor comunitario: "Vivimos tiempos de cambios profundos, con oportunidades que requieren responsabilidad y visión".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD