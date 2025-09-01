El Registro Civil en los barrios Constitución y Santa Cecilia

Hoy y mañana, el móvil del Registro Civil estará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Constitución, ubicado en calle Juan Manuel Estrada y pasaje S/N. El operativo se realiza en el marco de un trabajo conjunto entre el organismo provincial y la Municipalidad de Salta con el objetivo de acercar los trámites identificatorios a los vecinos de los distintos barrios de Capital.

El móvil continuará del miércoles 3 al viernes 5 en el CIC del barrio Santa Cecilia, sito en Artidorio Cresseri 418. En todas las jornadas, a partir de las 9 de la mañana, se entregarán 120 turnos para la atención por orden de llegada.

Se recuerda que todos los pagos de los distintos trámites del Registro Civil deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Los vecinos podrán gestionar nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como también tramitar pasaportes.

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y el exprés, $150.000.