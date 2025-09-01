Un padre denuncia falsas acusaciones

Movilizado por su historia y por la reciente ola de supuestos casos de abuso que, según indicó, derivaron en condenas "injustas" contra padres inocentes, Paolo S., vecino de Tucumán, decidió hacer pública su versión. En su testimonio denunció un supuesto "peregrinar doloroso" para mantener el vínculo con su hijo de 13 años y clama mayor control sobre quienes tienen la responsabilidad de velar por los derechos de niños y progenitores.

Relató que en 2015 su entonces esposa puso fin al matrimonio y se mudó con su hijo a Tartagal, norte de Salta, donde ejerce como abogada en el Ministerio Público Fiscal. Desde entonces, aseguró el hombre, comenzaron las trabas para participar de manera equitativa en la crianza, educación y vida afectiva del adolescente. "Jamás incumplí con mis obligaciones como padre, a pesar de los múltiples impedimentos que me impusieron", remarcó en diálogo con El Tribuno.

Con el tiempo, la situación se agravó con lo que describe como "falsas denuncias y estrategias legales" iniciadas en Tartagal, a pesar de que las causas relacionadas con el régimen de visitas y alimentos están radicadas en Tucumán.

Sostuvo que esto es producto de una supuesta "cadena de contactos de poder" que busca restringir cada vez más su vínculo con el menor, configurando un caso de "Alineación Parental".

El momento más crítico llegó en diciembre pasado, cuando recibió una carta documento notificándole demandas en la ciudad de Tartagal. "Lo que hicieron es totalmente nefasto", sostuvo Paolo.

Actualmente participa de audiencias de mediación en Salta, a la espera de que la Justicia intervenga y ponga fin a lo que describe como una serie de abusos. El hombre asegura que no es el único que vive esta situación en el país y dedica su testimonio "a mi hijo y a las madres y padres que son víctimas del abuso de poder".

Apela a que los más altos representantes de la Justicia revisen el accionar de quienes deben velar por los menores: "Creo que hay muchos lobos dentro de los corrales de corderos", afirmó el hombre.

.

..

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

..

.

.

.

.