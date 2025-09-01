Con fe y esperanza, peregrinos de Salvador Mazza iniciaron su marcha hacia el Milagro

La fe volvió a ponerse en camino. Este lunes, a las 5.30 de la mañana, un grupo de peregrinos de Salvador Mazza emprendió la larga travesía que los llevará hasta la Catedral Basílica de Salta, donde se celebrará la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

El recorrido, de más de 400 kilómetros, incluirá el paso por Aguaray, Tartagal y otras comunidades del norte provincial, donde los vecinos esperan sumarse con gestos de acompañamiento y oración. “Pasaremos por Aguaray, Tartagal y demás comunidades, para llegar a los pies de nuestros Santos Patronos: el Señor y la Virgen del Milagro”, explicaron los caminantes antes de salir.

Desde la Municipalidad de Salvador Mazza informaron que se brinda asistencia logística y provisiones necesarias para garantizar que los peregrinos puedan avanzar seguros durante las dos semanas de trayecto. “Con orgullo y fe, despedimos esta mañana a quienes llevan en sus pasos las intenciones y esperanzas de todo un pueblo”, señalaron las autoridades locales.

El grupo, integrado por hombres y mujeres de distintas edades, avanza con el mismo espíritu que moviliza a miles de salteños cada septiembre, la fe en los Santos Patronos tutelares y la devoción que se renueva en cada paso del camino.