Atocha: un adolescente de 16 años terminó grave tras resistirse a un robo

Un violento hecho de inseguridad sacudió a la localidad de Atocha en la madrugada del sábado. Cerca de las 5, un adolescente de 16 años fue baleado en el abdomen cuando dos jóvenes de su misma edad intentaron robarle el celular y una gorra a la salida de una fiesta.

Según relató la víctima antes de ser trasladada, al resistirse al robo uno de los agresores le disparó, provocándole una herida con orificio de entrada pero sin salida. El chico fue socorrido de inmediato por sus amigos, quienes lo llevaron al hospital, mientras en el lugar estallaba una pelea entre los grupos.

El enfrentamiento derivó en una batalla campal de unas 30 personas, con golpes y piedrazos contra autos estacionados, lo que dejó varios daños materiales.

Alertados por los vecinos, efectivos de la Policía llegaron a la zona y concretaron la detención de siete personas, cinco mayores de edad y dos menores de 16 y 17 años que habrían participado en el ataque y los disturbios posteriores.

La víctima permanece internada en el Hospital San Bernardo, donde el último parte médico confirmó que su estado es delicado, a la espera de una evaluación más exhaustiva por la gravedad de la herida.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Menores, que ahora deberá establecer las responsabilidades de cada detenido y determinar quién efectuó el disparo que mantiene en vilo a una familia de Atocha.