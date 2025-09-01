Un extenso abanico en las plataformas de streaming: los estrenos de septiembre

Arranca un nuevo mes y eso significa una cosa: nuevos estrenos de películas y series en las plataformas de streaming.

En septiembre, los fans de Spike Lee tendrán la oportunidad de disfrutar de su nuevo filme Del cielo al infierno (Highest 2 Lowest), con Denzel Washington. Pero, sin duda, dos de los platos fuertes del mes en cine son el estreno de Los sudarios, el último proyecto de David Cronenberg, y Sirat, el filme de Oliver Laxe que se ha convertido en uno de los grandes títulos españoles del año.

En series también hay un poco de todo: El final de la segunda temporada de Miércoles, un drama policial con Mark Ruffalo titulado Task, la quinta temporada de Solo asesinatos en el edificio y el 'thriller' de la estrella de La Casa de Dragón Olivia Cooke, titulado La novia. También llega la secuela de Dexter, The Savant, el nuevo proyecto de Jessica Chastain, y la nueva serie de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders: La Casa Guinness.

Las películas destacadas

Del cielo al infierno (Highest 2 Lowest): Un magnate de la música con el mejor oído de la industria recibe una petición de rescate. Debe enfrentarse a un dilema moral: elegir entre la vida y la muerte. Denzel Washington se pone bajo las órdenes de Spike Lee por quinta vez para modernizar y trasladar al Nueva York actual el thriller policíaco de Akira Kurosawa El infierno del odio (1963). Estreno: 5 de septiembre (Apple TV+).

Novocaine: Nathan Caine tiene un trastorno genético que le impide sentir dolor. Esa será su gran baza cuando secuestra a la chica con la que ha empezado a salir. Nathan decide buscarla por su cuenta y enfrentarse a una serie de matones que le harán sangrar sin que se entere. Novocaine está protagonizada por Jack Quaid, Amber Midhunter y Jacob Batalon. Estreno: 10 de septiembre (SkyShowtime).

El otro París: Dawn es una joven que cree que va a participar en un 'reality' de citas en París. Sin embargo, el París al que la llevan no es el de Europa, sino el que hay en Texas. Allí, cuando está a punto de irse, nace la chispa con un vaquero soltero. El otro París está protagonizada por Miranda Cosgrove, Pierson Fode y Frances Fisher. Estreno: 12 de septiembre (Netflix).

Los sudarios: es la última película de David Cronenberg. Protagonizada por Vincent Cassel y Diane Kruger, el filme sigue a un empresario multimillonario y viudo obsesionado con una tecnología que permite observar a tiempo real la descomposición del cuerpo de su mujer muerta. Los sudarios compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Estreno: 19 de septiembre (Filmin).

Match: la reina de las citas: Whitney Wolfe acaba de graduarse en la universidad y, con su determinación e ingenio, se abre camino en la industria tecnológica creando una innovadora aplicación de citas. Lily James da vida a Whitney en el filme Match: La reina de las apps de citas, inspirada en la historia real de la cofundadora de Tinder y de Bumble. Myha'la, Jackson White y Dan Stevens completan el elenco de la película. Estreno: 19 de septiembre (Disney+).

Las series

Task: Brad Ingelsby, creador de Mare of Easttown (2021), tiene nueva ficción. Task, protagonizada por Mark Ruffalo y Tom Pelphrey, se ambienta en los suburbios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI que lidera un equipo con la misión de poner fin a una serie de violentos robos liderados por un padre de familia. Emilia Jones, Jamie McShane y Sam Keeley completan el elenco principal. Estreno: 8 de septiembre (HBO Max).

Solo asesinatos en el edificio (temporada 5): el portero del Arconia ha muerto de forma sospechosa y eso solo puede significar una cosa: los protagonistas de Solo asesinatos en el edificio tienen un nuevo caso que resolver. Charles, Oliver y Mabel se niegan a creer que el fallecimiento ha sido un accidente y, juntos de nuevo, descubren una red de secretos que conecta a poderosos millonarios con mafiosos. Estreno: 9 de septiembre (Disney+).

Los amos de la ciudad: Ronnie, un importante capo de la mafia, está a punto de retirarse y alguien debe reclamar su trono. Jamie, su hijo biológico quiere suceder a su padre, pero Michael, su mano derecha y casi hijo adoptivo, también. El conflicto desencadena una guerra interna en la banda que pondrá a prueba la lealtad de Michael y su deseo de empezar una vida nueva junto a Diana, la mujer de la que se ha enamorado. Creada por Stephen Butchard, Los amos de la ciudad está protagonizada por Sean Bean, James Nelson-Joyce, Hannah Onslow y Jack McMullen. Estreno: 9 de septiembre (Movistar Plus+).

La novia: es un thriller psicológico que sigue a Laura, una mujer que lo tiene todo: una carrera brillante, un marido que la adora y un hijo perfecto llamado Daniel. Su vida se desmorona cuando Daniel le presenta a su nueva novia Cherry. Laura cree que esta nueva integrante de la familia oculta algo y se propone descubrirlo. Dirigida y protagonizada por Robin Wright, La novia está basada en la novela homónima de Michelle Frances. Olivia Cooke y Laurie Davidson completan el elenco principal. Estreno: 10 de septiembre (Prime Video).

Dexter: Resurrection: Dexter Morgan ha recibido una bala en el pecho disparada por su propio hijo Harrison. Semanas después del suceso, Harrison ha desaparecido y el protagonista pone rumbo a Nueva York para descubrir su paradero y arreglar las cosas. Sin embargo, reencontrarse con su hijo no va a ser fácil. El agente de policía de Miami Ángel Batista aparece en escena haciendo preguntas y pisa los talones a Dexter. Michael C. Hall regresa como el icónico asesino en serie en Dexter: Resurrection, secuela de Dexter (2006), y que cuenta en su elenco principal con David Zayas, Uma Thurman y Peter Dinklage. Estreno: 12 de septiembre (SkyShowtime).

Small Axe: Steve McQueen, director de 12 años de esclavitud (2013) y Shame (2011), dirige esta miniserie antológica con el racismo sufrido por la comunidad negra de Londres en las décadas de los años 60, 70 y 80 como tema central. Estreno: 16 de septiembre (Filmin).

El refugio atómico: la amenaza de un conflicto global sin precedentes lleva a un grupo de multimillonarios a buscar refugio. Se encierran en Kimera Underground Park, un búnker que les salvará de la catástrofe. Pero lo peor no estaba fuera, sino dentro. El encierro les llevará a sacar lo peor de sí mismos y dará lugar a alianzas inesperadas y la revelación de secretos sorprendentes. Estreno: 19 de septiembre (Netflix).

The Savant: Jessica Chastain protagoniza The Savant, ficción creada por Melissa James Gibson que sigue a una investigadora encubierta llamada La sabia. Su trabajo es el de infiltrarse en grupos de odio en Internet para frenar a los extremistas antes de que actúen. La ficción, que consta de ocho episodios, completa su reparto con Nnamdi Asomugha, Cole Doman y Jordana Spiro. Estreno: 26 de septiembre (Apple TV+).