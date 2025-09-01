Más de 3.000 niños vivieron festejos

Más de 3.000 niños y niñas, junto a sus familias, celebraron una jornada divertida y colorida organizada por la Municipalidad de Chicoana en el predio Los Eucaliptus.

El festejo, en el cierre de agosto, fue todo un éxito: risas, juegos, música y alegría llenaron el lugar, que en cada rincón se transformó en un espacio de felicidad para los más pequeños.

La propuesta incluyó cabalgatas, "juego del calamar", casa del terror, cámaras 360, peloteros, batucadas, chocolate con pan dulce y gaseosas, además de juegos temáticos en los distintos stands de las áreas municipales. A ello se sumaron la Payasita "Pupé" y el show del reconocido payaso "Filito", llegado desde Tucumán y viralizado por un video con Felipe.

El intendente Esteban Ivetich expresó: "Es una maravilla poder reunir a toda la familia para celebrar nuestra niñez. Debemos trabajar unidos, gobierno y pueblo, con el objetivo de que esta niñez tenga los mejores valores de educación, cultura y entretenimiento".