25°
10 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Milagro para el Mundo: Santa Victoria Oeste atraviesa Jujuy rumbo al Milagro salteño

Durante todo el día de hoy, los peregrinos recorrerán las rutas jujeñas, en la camino a la Cornisa. 
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 10:40
El 1 de septiembre, desde Santa Victoria Oeste, unos 50 hombres y mujeres comenzaronn a caminar hacia el encuentro con el Señor y la Virgen del Milagro, en una de las manifestaciones de fe más grandes de Sudamérica.

A lo largo de casi 13 días de recorrido, los caminantes sumarán más de 500 kilómetros, atravesando sendas de altura, climas adversos y noches interminables en medio de las montañas. En cada pueblo que atraviesan, otros devotos se unen al camino, hasta que la columna supera el centenar de peregrinos en su ingreso triunfal a la capital salteña.

Anoche ya llegaron a la localidad jujeña de Volcán, desde donde caminarán durante todo el día de hoy, para hacer noche en Reyes. 

 

