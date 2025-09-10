Flaco Pailos presenta "Pollerudo" 2x1 con Club

inicia sesión o regístrate.
El reconocido humorista Flaco Pailos presenta Pollerudo , un espectáculo de comedia lleno de risas y ocurrencias, en el que comparte escenario con la talentosa comediante Carla Dogliani. Juntos exploran, con ingenio y picardía, las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres.
Con un formato ágil y dinámico, combina los clásicos chistes del Flaco con los divertidos personajes de Carla, haciendo del público un cómplice en esta aventura humorística.
¡Una noche imperdible a pura carcajada!. Conseguí tu beneficio en boleterías de la usina Cultural el mismo día de la función.