25°
10 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

El Presidente, en cadena nacional, este lunes

El vocero presidencial anunció que Javier Milei se dirigirá a la Nación el lunes 15 de septiembre a las 21, en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. 
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 12:39
El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas, en lo que será un mensaje clave en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X (ex Twitter).

"El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026", escribió Adorni de forma escueta y concluyente: "Fin".

El anuncio llega en un momento de definiciones económicas y políticas para el Gobierno. La presentación del Presupuesto 2026 es un hito fundamental para delinear la hoja de ruta fiscal y las prioridades de la administración en el próximo ejercicio. Según supo Noticias Argentinas, el mensaje de Milei buscará dar certezas sobre el rumbo económico y profundizar en los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público.

La cadena nacional permitirá al mandatario dirigirse directamente a la ciudadanía para explicar los detalles y fundamentos de su propuesta económica, en un contexto donde el debate sobre las cuentas públicas cobra especial relevancia.
 

