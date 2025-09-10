Clima en Salta: despues del calor, baja la temperatura y ¿llueve para la procesión del Milagro?

La ciudad de Salta atraviesa días de fuerte amplitud térmica en la previa de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro. Este miércoles la temperatura alcanzó una máxima de 32 grados y una mínima de 5,1, en una jornada calurosa marcada por el ingreso de aire seco y cálido en la atmósfera superior, proveniente del océano Pacífico, según explicó el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno.

Ese mismo sistema había generado una alerta de viento Zonda para la jornada del martes en la zona cordillerana de la provincia.

Para este jueves el ambiente cambiará ya que ingresará un pulso de aire frío, con lo cual la temperatura máxima retrocederá hasta los 22º, diez grados menos que hoy. La mínima, en tanto, se espera que sea entre 10º y 12º.

Para el viernes, la última jornada hábil de la semana, se espera una mínima de 8º y una máxima de 24º.

El tiempo para el Triduo del Milagro

El tiempo se volverá más cálido para el sábado, en el inicio del Triduo del Milagro. Para este día se anticipa una temperatura máxima de, por lo menos, 26º.

El domingo será otra jornada muy especial, cuya atención se centrará en la llegada de los peregrinos a la ciudad. El pronóstico indica una máxima de 28º para ese día.

"Hacia la noche del domingo, podríamos tener algo de inestabilidad, con una baja probabilidad de precipitaciones porque cruza una perturbación prefrontal que irá desde la cordillera hacia el este", explicó Escobar.

Hay probabilidad de lluvias para el lunes 15

El día de la procesión del Milagro se va a incrementar la nubosidad, "proque va a ingresar un frente frío", dijo el especialista. Esto hará que la temperatura máxima promedio de esa jornada sea de 22º, con una baja probabilidad de precipitaciones durante la tarde y noche. "Es una probabilidad muy baja, puede cambiar, como puede que no llueva o que sí”, aclaró Escobar.

En tanto, algunos modelos meteorológicos, como los de Meteored, Clima Argentina y Google Weather, también contemplan la chance de precipitaciones y en algunos casos hablan de hasta un 80%. Este último sistema se alimenta de modelos globales y observaciones de diferentes agencias internacionales.

