Los mejores memes tras la clasificación de Bolivia al Repechaje: la altura y el posible regreso de Moreno Martins

Bolivia clasificó al Repechaje del Mundial 2026 después de vencer por 1 a 0 a Brasil en el estadio Municipal El Alto (ubicado a más de 4.000 metros de altura) y tras el histórico paso, miles de bolivianos salieron a festejar, pero uno de ellos sorprendió al dejar abierta su posibilidad de regreso. Se trata de Marcelo Moreno Martins, el máximo goleador y futbolista retirado. "Me siento bien para poder volver, vamos a ver qué pasa, los chicos lo dejaron todo en la cancha, yo disfruto de esto al máximo, y vamos a analizarlo bien, es la mejor respuesta que te puedo dar ahora”, dijo.

Tras la victoria, los memes no tardaron en aparecer.