Vuelve Marcelo Tinelli: tendrá un programa por streaming y también quiere volver a la TV

Marcelo Tinelli extraña la pantalla, ya lo viene diciendo hace mucho a quien quiera escucharlo, por eso aceptó el ofrecimiento de Pablo Toviggino es el actual Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una figura importante en la institución, siendo considerado la mano derecha del presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

Si, ese del recorado 38 a 38, donde mucho coinciden en que comenzó el ocazo del “Cabezón” ahora le da trabajo a Marcelo. Y Marcelo acepta gustasamente, una pantalla es una pantalla.

El regreso se dará este martes 23 de septiembre a las 20 hors, por Carnaval, el canal de Toviggino que tiene como hombre fuerte a Jorge Rial.

Aún no hay muchos detalles, pero por la foto de adelanto donde se puede ver a Pachu Peña, el Tirry y Sebastián Almada, se puede deducir que el ex presidente de San Lorenzo y casi presidente de AFA volverá a apostar al humor. El ciclo de llamará Estamos de Paso.

Avanzadas negociaciones con El Trece

Marcelo Tinelli estaría muy cerca de concretar su vuelta a la televisión, y todo indica que lo haría en un viejo canal conocido: El Trece. Según revelaron en el programa Puro Show, el conductor ya estaría en negociaciones avanzadas para firmar contrato con la señal donde cosechó algunos de sus mayores éxitos.

La información fue dada a conocer por el periodista y conductor Pampito, quien lanzó un enigmático en el ciclo de espectáculos y aseguró: “Está muy cerca de firmar un contrato para volver a la tele, y ese canal al que podría ir, si sigue encaminado, sería El Trece”.

“No es una bomba de pasillo, es 100% real. Tengo muy buenas fuentes”, agregó con contundencia. Por su parte, su compañero Matías Vázquez aportó más detalles sobre el posible formato del nuevo programa: “Se suma la posibilidad de que sea una vez por semana y al estilo de lo que fue "Ritmo de la Noche”.