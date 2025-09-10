Sorprendieron en Cerrillos a un conductor con una camioneta con pedido de secuestro sobre la ruta 68

Un procedimiento de rutina dejó al descubierto una situación inesperada en pleno tránsito de la Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 175, en el municipio de Cerrillos. Pasadas las 13, los efectivos de la División Ejidos Municipales detectaron que una camioneta que circulaba por el lugar tenía pedido de secuestro en el marco de una causa judicial.

El conductor, un hombre cuya identidad no trascendió, fue inmediatamente demorado mientras los uniformados realizaban una inspección más exhaustiva sobre el vehículo. En esa revisión surgió otro detalle llamativo: el motor presentaba adulteraciones, lo que refuerza las sospechas sobre el origen irregular de la camioneta.

El procedimiento se desarrolló con la presencia de la Fiscalía Penal zonal, que dispuso la continuidad de las actuaciones judiciales. La camioneta quedó incautada y trasladada como evidencia, mientras que el conductor fue puesto a disposición de la Justicia para determinar su situación procesal.

De esta manera, un control vehicular rutinario se transformó en una intervención clave para la seguridad vial y judicial, dejando en evidencia cómo el trabajo en los retenes permite sacar de circulación vehículos vinculados a causas penales.