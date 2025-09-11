"Bajo el mismo árbol" está nominada a los Premios Chúcaro 2025

La organización de los Premios Chúcaro 2025 anunció a los ganadores de la Región 1, que comprende Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, en un paso más en la promoción y celebración de la danza folclórica en todo el país. En ese marco, Andrés Araya -cuya obra "Bajo el mismo árbol" se consagró ganadora y representa a la provincia- ya está en la instancia nacional del certamen.

El jurado estuvo conformado por Sergio Pérez, Constanza Torres, Simón Witton y Rodolfo Uez, quienes evaluaron la excelencia y el compromiso de los artistas con la tradición y la identidad cultural de la región.

La obra

La obra "Bajo el mismo árbol" recibió múltiples nominaciones en 2025 que refuerzan su calidad artística en distintas áreas. Entre ellas, se destacan Mejor Bailarín para Hernando Giampaoletti, Mejor Cuerpo de Baile para el Ballet Recuerdo Salteño, Mejor Musicalización, Mejor Vestuario para Andrés Araya García y Pamela Giana Atrio, Mejor Coreografía para Pamela Giana Atrio y Mejor Obra y Dirección para Andrés Araya García. Estas distinciones consolidan a la producción como una de las propuestas más completas y representativas de la escena local.

Promovida por la Secretaría de Cultura, la obra se presentó en la Casa de la Cultura y la Usina Cultural, reafirmando el compromiso de los artistas con la difusión y fortalecimiento de la danza y la expresión cultural.

El estreno de la pieza este 2025 reunió a un talentoso equipo. El elenco estuvo encabezado por Hernando Giampaoletti y Belén Jaramillo, con coreografías de Pamela Giana Atrio y música original compuesta por José María Carotti. Además, la obra contó con la participación especial del Ballet Recuerdo Salteño, bajo la dirección de Sergio y Tomás Flores, que aportaron la fuerza de la danza folclórica para consolidar una puesta en escena de gran impacto.

El certamen

Una vez más, los Premios Chúcaro, que cuentan con el apoyo de la Fundación Santander a través del Programa de Participación Cultural-Mecenazgo, volverán a poner en valor el arte coreográfico nacional destacando a los mejores espectáculos de danzas folclóricas a nivel federal.

Como ya ocurrió en años anteriores, un jurado de profesionales provenientes en los cuatro puntos cardinales evaluará a los hacedores de la danza nacional y los distinguirá en los rubros Bailarín/a, Pareja de baile, Cuerpo de baile, Musicalización, Coreografía, Vestuario, Mejor obra y Mejor obra de videodanza, entre otras.