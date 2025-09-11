PUBLICIDAD

11 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
TEMAS

Educación
Concejo Deliberante de Salta
Becas Progresar
deportaciones
Juan Schiaretti
Orán
Caso $Libra
Elecciones legislativas 2025
Aguas Blancas
Hospital Materno Infantil
Salta

Juan Linares, en el Concejo Deliberante

Asumió en el cuerpo enreemplazo de Martín Del Frari.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 01:27
Juan Pablo Linares juró ayer como nuevo concejal de la ciudad de Salta, en reemplazo de Martín Del Frari, quien presentó su renuncia al cuerpo deliberativo. La ceremonia de asunción se realizó en el inicio de la Sesión Ordinaria y estuvo a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile.

El acto comenzó con la lectura del Acta de Proclamación Nº 8503, enviada por el Tribunal Electoral de la Provincia, que estableció la incorporación de Linares para cubrir la vacante producida tras las renuncias de Del Frari y de Guadalupe Biella, de acuerdo con los resultados de los comicios provinciales de 2023. El flamante edil prestó juramento con la fórmula: "Por la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios".

En el espacio de Homenajes y Manifestaciones, Linares expresó su gratitud hacia sus pares y hacia el personal del Concejo: "Quiero agradecer profundamente a mis pares por la amabilidad y el acompañamiento. También a todos los integrantes administrativos del Concejo Deliberante, quienes han sido muy amables conmigo y me han permitido hoy estar acá de forma más preparada".

Respecto a la impronta que imprimirá en su gestión, afirmó: "Vengo a representar y a levantar las banderas de un Estado presente. Un Estado que brega por la inclusión, que genera oportunidades y que ayuda cuando hay que ayudar".

 

