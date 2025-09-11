Realidad inclusiva: centro de apoyo terapéutico para Orán

Un espacio que marca un antes y un después en la política de inclusión de Orán. El intendente Baltasar Lara Gros y la secretaria de Desarrollo Humano, Claudia Palavecino, representantes de centros terapéuticos, familias y niños, encabezaron la apertura del nuevo Centro de Apoyo Terapéutico en las calles Fassio y Moro Díaz. Este lugar brindará atención integral para promover la autonomía, la inclusión social y el bienestar de las personas con discapacidad.

En una jornada cargada de emoción, Orán celebró la inauguración del Centro de Apoyo Terapéutico para Personas con Discapacidad, un sueño anhelado por familias, profesionales e instituciones que trabajan desde hace años en la inclusión.

El corte de cinta estuvo a cargo del intendente Lara, acompañado por representantes de centros terapéuticos y niños que serán protagonistas de este espacio.

El centro brindará atención integral y especializada con un enfoque interdisciplinario: talleres grupales, contención emocional, estimulación de aptitudes e intereses, y un fuerte acompañamiento familiar. La meta es clara: favorecer la autonomía, la inclusión y el bienestar de los mas necesitados.

Durante el acto, la secretaria Palavecino recordó al Dr. Marcelo Lara, impulsor de que Orán cuente con la primera y única Junta Evaluadora Multidisciplinaria de la provincia, sostenida con recursos municipales. "Esto no es solo infraestructura, es el resultado de un trabajo articulado con instituciones, con Apanin, con familias y con un gran equipo humano que todos los días pone el corazón para acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles", expresó.

Orán, más inclusiva

El intendente Baltasar Lara Gros, agradeció la presencia de las familias y reafirmó el compromiso de su gestión: "Desde el primer día asumimos que Orán debía ser una ciudad más inclusiva. Avanzamos con rampas, con equinoterapia, con el fortalecimiento del centro de rehabilitación, y hoy este espacio es una nueva realidad. Aquí llegan familias que muchas veces no saben hacia dónde ir, y nuestro deber es contenerlas y acompañarlas".

El jefe comunal también destacó que todo se logra gracias a una administración responsable de los recursos públicos: "No gastamos en cosas innecesarias, invertimos en inclusión y en políticas que transforman la vida de la gente. Queremos que cada persona camine con dignidad y no en el barro, y lo haremos caminando juntos".

Horarios y atención

El centro funcionará de lunes a viernes, de 7.30 a 19, con atención continua. Los jueves desde las 14 se realizará la Junta Médica para el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, se articula con la cobertura de salud pública "Incluir Salud" (ex PROFE), que garantiza medicamentos, prótesis, sillas de ruedas, tomografías y resonancias para quienes lo necesitan.

Con este paso histórico, Orán reafirma su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades. Un espacio que no solo representa un edificio nuevo, sino una política pública sostenida, nacida del trabajo colectivo y del profundo compromiso con las personas con discapacidad y sus familias.