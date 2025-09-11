Adorni: "Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció hoy que el Gobierno cometió "errores", pero aclaró que no va a "modificar el rumbo", a la vez que indicó que la administración comandada por Javier Milei no está dispuesta a "seguir aumentando pobres".

"Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo", expresó Adorni en diálogo con A24, mientras que además manifestó: "La gente se tiene que adaptar al nuevo sistema".

El funcionario luego expresó: "No hay soluciones mágicas y no estamos dispuestos a seguir aumentando pobres. No vamos a ceder a volvernos Venezuela"

"La gente nos va a acompañar", dijo en relación a las elecciones de octubre y añadió: "Hay un analisis más fino de cómo votó la gente el domingo".