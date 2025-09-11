¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportados
Tincho y Delia
Saeta
Adolescente armada
Día del Maestro
Luis Caputo
Nacionales

La adolescente que ingresó armada a una escuela en Mendoza pasó la noche en el hospital

La causa quedó a disposición de la Justicia.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 14:15
Lugar del hecho.
Una joven de 14 años que ingresó armada a una escuela en Mendoza pasó la noche en el hospital, tras haber entregado el arma y haberse atrincherado por más de cuatro horas en la institución.

El hecho fue controlado por la Policía de Mendoza este jueves en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz.

De acuerdo con lo informado por la agencia Noticias Argentinas, la menor entregó el arma a las autoridades escolares y fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron a la citada agencia que “debido al desenlace de público conocimiento y atendiendo a la edad de la menor, el fiscal no ha tomado declaraciones ni medidas que impliquen una investigación penal contra ella”.

La causa quedó a disposición de la Justicia, mientras los equipos médicos y de contención continúan trabajando con la adolescente y su entorno familiar.

