¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
11 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Adolescente armada
Día del Maestro
Luis Caputo
Barrio Floresta
Anestesista
Jair Bolsonaro
Papu Gómez
Donantes de sangre
Ley de Financiamiento Universitario
miniseries
Adolescente armada
Día del Maestro
Luis Caputo
Barrio Floresta
Anestesista
Jair Bolsonaro
Papu Gómez
Donantes de sangre
Ley de Financiamiento Universitario
miniseries

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1410.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Urgente: convocan a donantes de sangre del grupo 0 Rh positivo en Salta

El Centro Regional de Hemoterapia alerta por el bajo stock y pide a personas con ese grupo sanguíneo que concurran a su sede de Bolívar 687.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 17:05
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Centro Regional de Hemoterapia de Salta emitió una convocatoria urgente para personas con grupo sanguíneo “0” factor Rh positivo que estén en condiciones de donar sangre. El llamado responde al bajo nivel de las reservas de productos sanguíneos, situación que puede afectar las transfusiones para pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes y hemorragias.

Los donantes pueden concurrir a la sede ubicada en Bolívar 687, de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17, y los sábados, de 7 a 12. Deben presentarse con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente bien hidratados.

Desde el organismo recuerdan que los componentes de la sangre donada son separados para que cada paciente reciba el que necesita: plaquetas, glóbulos rojos y plasma.

Quiénes pueden donar:

  • Personas entre 16 y 65 años, con peso corporal superior a 50 kilos.

  • Sin antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, chagásicas, oncológicas, infecciosas u otras potencialmente riesgosas para el receptor.

Quiénes no pueden donar:

  • Embarazadas o mujeres en etapa de amamantamiento.

  • Quienes se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía en los últimos 12 meses.

  • Personas que se hayan colocado piercing o tatuajes en los últimos 12 meses.

Otros datos importantes:

  • Tras recibir vacuna antigripal, esperar 72 horas para donar si hay síntomas.

  • Si se tomó medicación antibiótica, esperar 7 días desde la última dosis.

  • Haber tenido dengue implica esperar tres meses; dengue hemorrágico, seis meses.

  • Quienes conviven con personas con síntomas de dengue deben esperar cuatro semanas.

  • Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones.

El Centro de Hemoterapia reiteró la importancia de la donación voluntaria y recordó que con un solo acto solidario es posible salvar varias vidas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD