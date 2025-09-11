¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
11 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Literatura salteña
Brasil
Javier Milei
Conflicto palestino israelí
Crisis en el IPS
Grooming
Caso Nora Dalmasso
Córdoba
Boca Juniors
Liga Profesional de Fútbol
Literatura salteña
Brasil
Javier Milei
Conflicto palestino israelí
Crisis en el IPS
Grooming
Caso Nora Dalmasso
Córdoba
Boca Juniors
Liga Profesional de Fútbol

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1410.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Encontraron muertos al padre y su hijo de 3 años que eran buscados en Capilla del Monte

Las víctimas se extraviaron el miércoles cuando salieron a dar un paseo y no regresaron a su hogar, según denunció la madre del menor.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 22:30
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Policía de Córdoba encontró los cuerpos sin vida de Cristian Flank y su hijo Álvaro en las aguas del Dique El Cajón, en la ciudad cordobesa de Capilla del Monte, luego de permanecer desaparecidos durante más de 24 horas.

Las víctimas se extraviaron el miércoles cuando salieron a dar un paseo y no regresaron a su hogar, según denunció la madre del menor.

Efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba (DUAR) hallaron los cadáveres donde se llevaban a cabo los rastrillajes, a más de dos metros de profundidad.

Los cuerpos estaban enganchados entre ramas

De acuerdo a la información de medios locales, ambos cuerpos estaban enganchados entre ramas, al tiempo que la fiscalía a cargo de Nelson Lingua trataba de determinar las circunstancias del hecho.

El auto Chevrolet Aveo gris estaba cerrado con llave y estacionado a pocos metros del dique.

Los investigadores descubrieron pisadas que pertenecerían a personas que caminaron a casi un kilómetro del lugar donde se halló el automóvil, por lo que se sospecha que corresponderían al padre y el menor.

El testimonio de la madre del niño

En diálogo con El Doce, Lorena, la madre de Álvaro, dijo que ambos "salieron de la casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, tirar piedritas".

"Como no volvían, yo los llamé y no contestaban. Encontré el auto cerrado. Solo, vacío. No se lo ve forzado, nada", agregó.

En el operativo participaron equipos de buzos, agentes del DUAR, brigadas del ETAC, bomberos voluntarios, personal de la Departamental Punilla, perros rastreadores y se utilizaron drones para realizar la búsqueda desde el aire.

Se espera que a los cuerpos se les practique las autopsias pertinentes para constatar la data de muerte y las causas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD