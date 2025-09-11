¿Quién es Brooks Nader, la supermodelo que tendría un romance con el campeón del US Open, Carlos Alcaraz?

El tenista español Carlos Alcaraz, flamante campeón del US Open y nuevo número 1 del ranking ATP con solo 22 años, no solo celebra sus éxitos deportivos, sino que también es el centro de atención de la prensa del corazón. Esta semana, el "hombre del momento" fue vinculado con la supermodelo Brooks Nader, una figura conocida de los circuitos más exclusivos y con un historial amoroso que ya acaparó titulares.

Los rumores de un posible romance entre Nader y Alcaraz encendieron las alarmas en la prensa del corazón española. La periodista Pilar Vidal, tras consultar con fuentes cercanas al equipo del tenista, afirmó que Carlos Alcaraz "no tiene novia oficial", al menos por ahora.

Vidal sugirió que, dada la exigente carrera del tenista, la única pareja posible para él sería "una mujer que sacrificara todo su día a día por seguirle a él en todos sus viajes, que es lo que han hecho las parejas de otros tenistas". Esto pone en perspectiva los desafíos que enfrentaría una relación con una supermodelo con una carrera propia y exitosa como la de Brooks Nader.

Por el momento, Alcaraz parece estar centrado en su carrera y sus logros deportivos, mientras que Brooks Nader continúa con sus proyectos profesionales y su vida social de alto perfil. El tiempo dirá si este vínculo se convierte en algo más que un rumor pasajero.

Perfil de Brooks Nader