¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
11 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Literatura salteña
Brasil
Javier Milei
Conflicto palestino israelí
Crisis en el IPS
Grooming
Caso Nora Dalmasso
Córdoba
Boca Juniors
Liga Profesional de Fútbol
Literatura salteña
Brasil
Javier Milei
Conflicto palestino israelí
Crisis en el IPS
Grooming
Caso Nora Dalmasso
Córdoba
Boca Juniors
Liga Profesional de Fútbol

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1410.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Tras el escándalo, Independiente vuelve a jugar en su cancha, pero con tribunas clausuradas

El club confirmó que la Justicia habilitó su estadio para lo que resta de la temporada. Sin embargo, la APreViDe decidió que las tribunas Pavoni Baja y Alta queden vacías.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 22:37
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Independiente de Avellaneda lanzó un comunicado oficial sobre el levantamiento de la suspensión de su cancha, tras los incidentes ocurridos ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

El elenco de Zona Sur informó que la Justicia habilitó el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini para lo que resta de la temporada, pero la APreViDe (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) decidió clausurar las tribunas Pavoni Baja y Alta para los próximos dos partidos que Independiente juegue en condición de local: Banfield por la fecha 8 y San Lorenzo por la fecha 9.

Por otra parte, en el escrito oficial, el “Rojo manifestó: “desde la institución, hemos tomado la decisión de garantizar que todos los socios que asistieron a la Tribuna Pavoni Baja durante el partido del 20 de agosto, tengan asegurado su bono hasta que finalice el año. Esto sólo podrá llevarse adelante una vez que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires disponga la habilitación de la tribuna”.

En el final del comunicado, la comisión directiva cerró con un mensaje para los socios: “continuaremos a disposición de todos los organismos intervinientes y seguiremos trabajando para que los socios y socias de Independiente recuperen el derecho de alentar al primer equipo en el lugar más lindo del mundo, nuestra casa”.

De esta manera, Independiente disputará sus próximos partidos como local con parte de las tribunas aún clausuradas. El club seguirá colaborando con los organismos de control y el Ministerio de Seguridad para garantizar la seguridad de los hinchas. 

Además, continuará trabajando para que los socios puedan recuperar el acceso completo a todas las tribunas y alentar al primer equipo en su estadio, de manera segura y progresiva.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD