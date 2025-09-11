PUBLICIDAD

Peregrinos
Salta

Los peregrinos de Molinos llegarán hoy a Cerrillos y mañana a la Catedral

Más de 180 fieles partieron el domingo desde Molinos y parajes vecinos y llegarán este viernes a la Catedral de salta, acompañados por un operativo solidario que los asiste en cada paso.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 06:28
Peregrinos de Molinos

Más de 180 peregrinos del pueblo cabecera de Molinos y de parajes tan lejanos como Atacamara, Gualfín, Tacuil, Amaicha, Colomé, Churcal, Aguadita y el Refugio caminan desde el domingo 7 rumbo a la Catedral Basílica de Salta para vivir el reencuentro con el Señor y la Virgen del Milagro.

El grupo avanza en comunidad y con un fuerte respaldo logístico y solidario. La Municipalidad de Molinos, junto a instituciones locales, familias y ONGs, montó un operativo para asegurar que no falte nada en la travesía: desayuno, almuerzo, merienda y cena, cocineros, choferes, camiones de apoyo e incluso equipos de sonido para acompañar con oraciones y cantos.

El intendente Walter Chocobar destacó la importancia de este compromiso colectivo y confirmó que el Centro de Jubilados San Pedro Nolasco también será parte de la celebración: los abuelos jubilados y pensionados que viajarán el jueves a la ciudad de Salta para recibir con alegría y emoción a los caminantes.

Hoy llegarán a Cerrillos y si todo marcha como está previsto, este viernes a las 10 de la mañana los peregrinos de Molinos entrarán a la ciudad y, tras días de esfuerzo y devoción, se fundirán en un abrazo de fe a los pies del Señor y la Virgen del Milagro.

