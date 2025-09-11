Aseguran que hay dos “topos” en la Policía de Metán que advierten sobre allanamientos

Vecinos y hasta miembros de la misma fuerza confirmaron a El Tribuno que en Metán existen al menos dos “topos” en la Policía que desde hace tiempo advierten a vendedores de drogas y delincuentes sobre los allanamientos que se van a realizar en sus propiedades.

A esta situación la vienen señalando principalmente vecinos del barrio Los Laureles, donde hay una gran indignación por el funcionamiento de bocas de expendio de estupefacientes y porque todo el tiempo deambulan por la zona jóvenes con consumo problemático.

“Siempre he tenido conocimiento de esa situación, hasta ahora no había dicho nada pero hablo porque hay muchos chicos perdidos con la droga y esto se tiene que terminar. Es verdad, hay al menos dos “topos” en la Policía de Metán y a eso lo saben los vecinos del barrio Los Laureles, pero la gente no habla porque tienen miedo y esos policías amenazan”, dijo Celestina Paz, una vecina de la localidad, a El Tribuno.

“Los policías avisan con anterioridad cuando va a haber allanamientos, cuidan a los que venden drogas, porque les pagan, lo hacen por dinero. La información se maneja por teléfono, por eso cuando hicieron procedimientos antidrogas muchas veces no encontraron nada. Eso ocurrió porque ya habían sacado todo”, aseguró.

Celestina se hizo conocida en los últimos días en Metán por salir a denunciar públicamente en los medios de comunicaciones a una mujer que vende estupefacientes en el barrio Los Laureles y adelantó que va a juntar firmas de los vecinos para sacarla de ese lugar.

“Si es necesario estoy dispuesta a ir a declarar en la Justicia todas estas situaciones. Lo hago por mis hijos y por mis nietos y por la gente de Metán porque hay que terminar con esa maldita droga”, concluyó Celestina Paz.

“Es evidente que se filtra información”

Varios policías de Metán confirmaron extraoficialmente a El Tribuno que “es evidente que se filtra información” y que desde hace tiempo se sabe la existencia de personal policial que estaría informando a los delincuentes sobre los allanamientos que se van a producir.

Las sospechas se refuerzan por algunos fracasos, muy evidentes, que tuvo la división de Drogas Peligrosas de la localidad, justamente en el barrio Los Laureles, donde luego de arduas tareas de vigilancia, seguimiento y otras investigaciones, llamativamente, cuando irrumpieron en las viviendas de algunos “dealers” no encontraron drogas.

“Esto pasa desde hace tiempo porque les avisan los mismos policías antes de los procedimientos. En el barrio Los Laureles siguen funcionando actualmente cuatro bocas de expendio de drogas que están muy bien identificadas y ya estamos cansados de esa gente”, dijo un vecino de la zona.