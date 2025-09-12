Diputados opositores buscan sesionar para rechazar los vetos

Diputados de la oposición analizaban concretar una sesión el próximo miércoles para rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia del hospital pediátrico Garrahan y los aumentos de recursos para las universidades, con lo que el Congreso se encamina a dejar firme otras dos leyes en un abierto desafío al Gobierno.

La sesión será solicitada entre hoy por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, informaron fuentes parlamentarias.

Los legisladores están confiados en que tienen los votos para insistir con la ley para otorgar financiamiento al Hospital Pediátrico Garrahan, que se sancionó con una amplia mayoría.

Los opositores señalan que cuentan con los dos tercios para rechazar el veto presidencial a la ley emergencia pediátrica y el aumento de los recursos para las universidades, y que tendrán más votos que cuando esas leyes fueron sancionadas.

De esta manera, si la Cámara de Diputados insiste con la sanción, solo quedará el tratamiento en el Senado y allí también estarán asegurados los votos para rechazar los vetos del presidente Javier Milei.

La sesión que diagrama la oposición también incluirá el proyecto impulsado por los gobernadores para cambiar la distribución del impuesto al combustible para que las provincias puedan tener los recursos que antes se derivaban a los fondos fiduciarios para obras públicas.

La decisión del Gobierno de vetar las leyes de Garrahan y de universidades despertó un fuerte rechazo de la mayoría de los bloques parlamentarios.

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), afirmó que "vetar la ley de emergencia en salud infantil y de residencias nacionales es un acto de crueldad que no se sustenta en ninguna evidencia financiera"

"El Poder Ejecutivo lleva dos años sin resolver la problemática del Hospital, por eso insistiremos y será ley", agregó.

Desde el radicalismo, el presidente de Democracia Para Siempre, Pablo Juliano, sostuvo que se impulsará el rechazo al veto a las dos leyes y le transmitió a Milei que "fue elegido para gobernar para todos" y que "sus trabas ideológicas no pueden cercenar el futuro de los argentinos".

Rechazo de la UCR

La UCR se manifestó ayer en contra de los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, además de la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, y adelantó que los rechazará en el Congreso.

En un comunicado, el centenario partido afirmó que el mandatario posee "rasgos de un presidente encerrado en su dogma ideológico".