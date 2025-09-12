Hoy, cumbre de gobernadores de Provincias Unidas

Hoy, en Río Cuarto, se llevará a cabo la cumbre de los gobernadores de Provincias Unidas, un espacio liderado por el exgobernador cordobés y candidato a diputado nacional Juan Schiaretti que desafía abiertamente la "mesa federal" convocada por el Gobierno de Javier Milei. El evento, que se desarrollará en el Hotel La Urrumpta y la Rural de Río Cuarto, contará con la participación de Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), mientras que Ignacio Torres (Chubut) saludará por video. La presencia del gobernador Claudio Vidal (Santa Cruz) ayer no estaba confirmada.

La reunión de los mandatarios se da en un contexto de creciente tensión política tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y la decisión del presidente Milei de vetar la ley de reparto de ATN, que había sido impulsada por los gobernadores. El espacio Provincias Unidas busca posicionarse como una alternativa política al oficialismo, defendiendo el federalismo y la producción.

Los gobernadores del espacio se preparan para plantear sus posturas políticas a Nación, rechazando las propuestas del Ejecutivo y apostando a una agenda más comprometida con las necesidades regionales. La reunión será una oportunidad para consolidar alianzas estratégicas con los sectores agroindustriales y abordar los temas más urgentes para las provincias.