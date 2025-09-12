Veinte allanamientos por droga

Desde horas de la madrugada de ayer diversos móviles y personal de la Policía Federal Argentina llevaron adelante un amplio operativo contra el narcotráfico en distintos puntos del departamento Orán en busca de personas y elementos de pruebas ordenados por la justicia federal, aunque nadie dio información acerca del origen de estas medidas que despertaron a los vecinos de más de veinte domicilios de las localidades citadas en horas de la madrugada.

Se informó que fuero veinte procedimientos simultáneos, los que se realizaron en Orán, Aguas Blancas e Hipólito Yrigoyen, incluyendo allanamientos en drugstores, hoteles y domicilios particulares.

En la ciudad de Orán, los efectivos se desplegaron sobre un inmueble ubicado en calle Egües casi Lamadrid y en un hotel de calle Pellegrini, frente a plaza Pizarro. En Aguas Blancas, los allanamientos alcanzaron un comercio de calle 9 de Julio, mientras que en ruta nacional 50 se registró movimiento hacia la zona de fincas. También hubo presencia en la localidad de Hipólito Yrigoyen.

En total, se movilizaron veinte automóviles oficiales y un importante número de agentes de la fuerza nacional.

Desde la Policía Federal confirmaron que los procedimientos responden a instrucciones judiciales, aunque hasta el momento no se brindaron más detalles sobre el resultado de los allanamientos ni la causa de origen que aparenta ser muy gravosa.