Nuevo aumento en el precio de los combustibles: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque?

Desde este jueves 12 de septiembre, los combustibles de YPF registran un nuevo aumento. La medida afecta a todas las variantes y se suma a los incrementos que la petrolera ya había implementado en los últimos meses.

Los precios vigentes desde hoy son:

* Nafta Súper: \$1.453 (anterior \$1.450)

* Nafta Infinia: \$1.674 (anterior \$1.667)

* Diésel 500: \$1.500 (anterior \$1.486)

* Infinia Diésel: \$1.678 (anterior \$1.669)

La actualización de los valores rige a nivel nacional y forma parte de los ajustes periódicos que realiza la empresa.

Con los precios vigentes desde este jueves 12 de septiembre, llenar el tanque de un auto promedio de 50 litros tiene los siguientes costos:

Nafta Súper: \$72.650

Nafta Infinia:\$83.700

Diésel 500: \$75.000

Infinia Diésel: \$83.900

Estos valores se suman a los aumentos aplicados en los últimos meses, y reflejan cómo los ajustes periódicos en los precios afectan el costo del combustible a nivel nacional.