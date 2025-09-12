Una por una, las joyas y los bienes que subastará el Poder Judicial de Salta: mirá el listado

inicia sesión o regístrate.
La subasta que realizará el Poder Judicial de Salta, a partir del 26 de septiembre, tiene una lista de bienes diversa y numerosa. Se trata de más de 60 artículos y la mayoría de los lotes son joyas de oro de 18 y 14 quilates, que incluyen una gran variedad de anillos, aros, pulseras y cadenas.
Además de las joyas, la subasta ofrece una gama de bienes tecnológicos y del hogar, tales como televisores LED y LCD, un monitor de computadora, un anafe eléctrico, una impresora multifunción y una consola PlayStation 2.
Las ofertas podrán presentarse ingresando al sitio http://subastas.justiciasalta.gov.ar hasta el 30 de septiembre. Actualmente, el sistema cuenta con más de 8.000 usuarios registrados. Aquellos que aún no se hayan registrado podrán hacerlo en cualquier momento de la jornada.
A continuación, el listado completo:
Un (1) aro de oro de 18 quilates. Peso: 0,1 gr (Objeto n° 182)
Una (1) cruz de oro de 18 quilates. Peso: 0.3 gr (Objeto nº 67)
Un (1) aro de oro de 18 quilates. Peso: 0,6 gr (Objeto n° 162)
Un (1) aro de oro de 18 quilates. Peso: 0,8 gr (Objeto n° 184)
Un (1) par de aros de oro de 18 quilates. Peso: 1,0 gr (Objeto n° 86)
Un (1) anillo de plata y oro con grabados romanos. Peso total: 6.5 gr (Objeto n° 90)
Un (1) par de aros de oro de 18 quilates. Peso: 1,3 gr (Objeto n° 24)
Un (1) anillo de oro de 18 quilates. Peso: 1,4 gr (Objeto nº 14)
Un (1) pin de corbata de oro de 18 quilates. Peso: 1,5 gr (Objeto nº 96)
Una (1) cadena de oro de 18 quilates (sin seguro). Peso: 1,6 gr (Objeto nº 22)
Una (1) alianza de oro de 14 quilates. Peso: 2,4 gr (Objeto nº 159)
Una (1) cadena de oro de 18 quilates (rota). Peso: 1,7 gr (Objeto nº 40)
Una (1) cadena de oro de 18 quilates. Peso: 1,9 gr (Objeto nº 18)
Una (1) cadena de oro de 18 quilates. Peso: 2,0 gr (Objeto nº 19)
Una (1) alianza de oro de 14 quilates. Peso: 2,9 gr (Objeto nº 15)
Un (1) dije de oro de 18 quilates. Peso: 2,1 gr (Objeto nº 168)
Un (1) dije de oro de 18 quilates (Virgen Niña). Peso: 2,2 gr (Objeto nº 167)
Un (1) anillo de oro de 18 quilates con cinco piedras rojas. Peso: 2,3 gr (Objeto nº 139)
Una (1) alianza de oro de 14 quilates. Peso: 3,4 gr (Objeto nº 145)
Un (1) par de aros de oro con forma de estrella, flor, corazón y rostro de 18 quilates. Peso: 2,5 gr (Objeto nº 5)
Una (1) cadena de oro de 18 quilates con la inscripción: "Susana". Peso: 2,5 gr (Objeto nº 144)
Un (1) anillo de oro de 18 quilates (de pluma). Peso: 2,6 gr (Objeto nº 137)
Un (1) anillo de oro de 18 quilates con motivos incaicos. Peso: 2,7 gr (Objeto nº 34)
Una (1) pulsera de oro de 18 quilates con la inscripción: "Gustavo". Peso: 2,8 gr (Objeto nº 64)
Una (1) pulsera de oro de 18 quilates (rota). Peso: 3,0 gr (Objeto nº 69)
Un (1) anillo de oro de 18 quilates. Peso: 3,1 gr (Objeto nº 54)
Una (1) pulsera de oro de 18 quilates. Peso: 3,2 gr (Objeto nº 117)
Un (1) anillo de oro de 14 quilates con piedras de distintos colores. Peso: 5,0 gr (Objeto nº 111)
Un (1) anillo de oro de 18 quilates con un grabado. Peso: 3,8 gr (Objeto nº 152)
Un (1) anillo de oro de 18 quilates con un grabado. Peso: 4,1 gr (Objeto nº 95)
Un (1) anillo de oro de 18 quilates con un grabado. Peso: 4,1 gr (Objeto nº 57)
Un (1) anillo de oro de 18 quilates con circones blancos y verdes. Peso: 4,4 gr (Objeto nº 46)
Una (1) alianza de oro de 18 quilates. Peso: 4,7 gr (Objeto nº 84)
Un (1) anillo de oro de 18 quilates con imagen. Peso: 5,4 gr (Objeto nº 32)
Un (1) anillo de oro de 18 quilates con perlas. Peso: 5,8 gr (Objeto nº 172)
Un (1) collar de oro de 18 quilates. Peso: 6,5 gr (Objeto nº 10)
Un (1) anillo de oro de 18 quilates con piedra roja. Peso: 6,9 gr (Objeto nº 175)
Un (1) llavero de oro de 18 quilates incompleto. Peso: 7,6 gr (Objeto nº 130)
Una (1) pulsera de oro de 18 quilates con inscripción y anillo de dije. Peso: 9,0 gr (Objeto nº 35)
Un (1) llavero colgante de oro de 18 quilates grabado. Peso: 9,1 gr (Objeto nº 45)
Oro aluvial de 18 quilates. Peso: 10 gr. aproximadamente (Objeto nº 81).
Un (1) par de oro de 18 quilates con motivos incaicos. Peso: 10,0 gr (Objeto nº 98)
Un (1) reloj de oro de 18 quilates marca Longines. Peso: 16,7 gr (Objeto nº 87)
Un (1) prendedor de oro de 18 quilates con iniciales. Peso: 13,2 gr (Objeto nº 135)
Una (1) pulsera de oro de 18 quilates (esclava). Peso: 19,0 gr (Objeto nº 97)
Una (1) cadena de oro de 18 quilates (doble seguro). Peso: 29,0 gr (Objeto n° 163)
Una (1) balanza electrónica marca MYA (Interno nº 2859/20).
Una (1) desmalezadora sin marca visible color naranja (se desconoce su funcionamiento). (Interno nº 2719/20).
Una (1) cortadora de fiambre marca Marani color gris con detalles negros (Interno nº 421/20)
Una (1) rueda de auxilio con llanta de color negro y cubierta usada marca Pirelli, medidas: 185/60 r15.
Una (1) rueda de auxilio con cubierta usada marca Pirelli, medidas: 195/55.
Una (1) rueda de auxilio con cubierta usada marca Firestone, medidas: 175/70 r13. (Internos nros. 1076/20, 2485/20 y 2482/20)
Un (1) un parlante de color negro, medidas: 60x40 cm (Interno nº 2637/20)
Un (1) monitor de pc marca Samsung, modelo bx1930n, serie nº 204938xzb09626x (Interno nº 2908/20)
Un (1) tv marca Tonomac de 32 pulgadas, modelo to-3216-hd. (Interno nº 6702/19)
Un (1) televisor lcd marca BGH, de 32 pulgadas, modelo: ble3213a (Interno nº 10436/19)
Un (1) anafe eléctrico marca Sweetza, color blanco (Interno nº 5765/19)
Una (1) ) impresora marca Epson multifunción, modelo l4150, serie nº x4db030778, sistema continuo c/ puerto usb y cables auxiliares (Interno nº 3828/19)
Una (1) consola Play Station 2 marca Sony, sin cable de alimentación y dos jostick marca Sony (Interno nº 4329/19)
Una (1) plancha marca Philips, modelo type hi332 (Interno nº 2908/20)
Una (1) hidrolavadora marca Maxstar (Interno nº 2014/21)
Un (1) rifle de aire comprimido de 5,5 mm (Interno nº 1821/20)